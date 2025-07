Maciej Dowbor spakował część dobytku i przeniósł się z rodziną do Hiszpanii, ale nie na stałe - Marbella jest ich domem na kilka dni w tygodniu, a w pozostałe wszyscy są w Polsce. Wynika to z tego, że prezenter i aktorka mają zawodowe zobowiązania w Warszawie. Dzieci pary chodzą poza tym do polskiej szkoły. Co więcej wiemy na temat życia Dowborów?

Zobacz wideo Koroniewska szczerze o dzieciach

Maciej Dowbor zdradził prawdę o życiu na dwa domy. Musi być w ojczyźnie

- To trochę obrosło mitem, bo my tak naprawdę na co dzień mieszkamy w Polsce, tu pracujemy, płacimy podatki, mamy zarejestrowane firmy, mamy dzieci w szkołach. Ja jestem w tej chwili bardzo mocno zaangażowany w TVN, chociażby za sprawą "Dzień Dobry TVN", zobaczymy, co będzie w najbliższych miesiącach. Natomiast to wszystko powoduje, że jesteśmy zbazowani tutaj, ale oczywiście staramy się możliwie jak najczęściej jeździć do Hiszpanii, bo tam znaleźliśmy swoje drugie miejsce na Ziemi, gdzie możemy dobrze odpocząć - przekazał Dowbor Newserii. Częste pokonywanie trasy do Marbelli nie jest jednak dla nich kłopotem - to zaledwie czterogodzinny lot i rodzina może odpoczywać w rajskich warunkach.

Maciej Dowbor ma dom w Hiszpanii, ale zachwyca się Polską. Dlaczego z niej wyjeżdża?

Z wypowiedzi Macieja Dowbora wynika jednak, że choć podoba mu się w Hiszpanii, raczej nie wyobraża sobie, aby przenieść się tam na stałe. Zdaniem prezentera życie w Polsce jest na bardzo wysokim poziomie, zwłaszcza gdy porówna się je z życiem w Hiszpanii. - Kochamy Polskę, kochamy Warszawę. Ja w ogóle jestem zachwycony Polską od strony bezpieczeństwa, czystości, nowoczesności, tego, jak bardzo nasz kraj się rozwinął, a mam dobry punkt odniesienia, bo muszę funkcjonować też w innym kraju. Tak że to jest bardzo fajne i krzepiące - przekazał. W Hiszpanii relaksuje się nie tylko z rodziną, ale i z przyjaciółmi z show-biznesu. Tam swoje miejsce ma także Dorota Szelągowska. Co ciekawe, Blanka Lipińska również kupiła nieruchomość w Hiszpanii. Polscy celebryci masowo przylatują tam i inwestują w domy z pięknymi widokami. Kolejnym takim przykładem jest chociażby Maja Bohosiewicz, która spędza w Hiszpanii większość swojej codzienności.