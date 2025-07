Robin Williams był wybitnym aktorem i miał na koncie imponująca filmografię. Widzowie pokochali go za role w takich produkcjach, jak: "Buntownik z wyboru", "Stowarzyszenie Umarłych Poetów", "Pani Doubtfire" oraz "Jumanji". Przez lata realizował się także w dubbingu oraz jako komik. Aktor w ostatnich latach życia cierpiał na depresję. 11 sierpnia 2014 popełnił samobójstwo. Okazuje się, że przed śmiercią aktor został źle zdiagnozowany.

Robin Williams nie chorował na Parkinsona

Robin Williams przed śmiercią chorował na depresję. W książce "Robin" autorstwa Dave'a Itzkoffa możemy przeczytać, że zdarzało mu się płakać w niekontrolowany sposób. Do takich sytuacji dochodziło m.in. na planie filmu "Noc w muzeum: Tajemnica grobowca". "Płakał w moich ramionach każdego dnia. To było straszne. Straszne" - opowiadała Cheri Minns, charakteryzatorka z planu. Kobieta przyznała, że nie miała kompetencji, by pomóc Williamsowi, zachęcała go więc do tego, by wrócił na scenę jako komik. Wierzyła, ze to może mu pomóc. "Tylko płakał i mówił: Nie mogę, Cheri. Już nie umiem. Nie potrafię już być zabawny" - opowiadała Minns.

Na tym nie konic, bo aktor mierzył się też z wieloma innymi problemami zdrowotnymi. "Każdy miesiąc przynosił nowe dolegliwości. To było jak ruletka: jaki symptom pojawi się tym razem?" - mówiła jego żona Susan Schneider. W końcu w 2014 roku aktor został zdiagnozowany i usłyszał, że choruje na chorobę Parkinsona. Problem w tym, że lekarze się pomylili i postawili błędną diagnozę. W tym czasie aktor zmagał się nie tylko z depresją, ale też z szykanami. Ponieważ nie wszystkie objawy choroby pasowały do postawionej diagnozy, sugerowano, że Williams nadużywa alkoholu lub zażywa narkotyki. Prawda okazała się inna. Aktor jednak jej nie poznał, bo 11 sierpnia 2014 roku odebrał sobie życie.

Dopiero po śmierci Williamsa neuropatolog prawidłowo zdiagnozował jego dolegliwość, wskazując, że aktor nie cierpiał na chorobę Parkinsona, ale na otępienie z ciałami Lewy'ego [choroba neurologiczna, która charakteryzuje się postępującą utratą funkcji poznawczych, objawami parkinsonizmu oraz omamami wzrokowymi - red.]. "To nie była depresja, to była choroba, która zniszczyła mojego męża od środka" – powiedziała później Susan Schneider.

