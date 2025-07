Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan zabrali dzieci na wakacje. Celebrytka relacjonowała pierwsze przygody już z samego lotniska. - Tutaj rozpoczął się ciąg nieszczęśliwych wydarzeń - tak podsumowała fakt, że Majdan nie zabrał pokrowca na marynarki. Wspomniała także, że zapomniała o jednej walizce. - Ja wyskakuję prawie że z lecącego samolotu i zaczynam jej w popłochu szukać - przekazała. - Była jeszcze chwila, więc miałam cały czas nadzieję, że zdążę na ten samolot. Wypadłam. Przechodziłam przez wszystkie bramki bezpieczeństwa - dodała. Celebrytka po prostu nie zabrała bagażu z kontroli bezpieczeństwa. Finalnie rodzina musiała polecieć nowym lotem do Turcji. Co było dalej?

Majdanowie w podróży. Poruszają się transportem dla milionerów

- Udało się! Jesteśmy w drodze do samolotu. (...) Teraz jest tylko małe zamieszanie, jeśli chodzi o miejsca, bo nie siedzimy razem. Chociaż po dzisiejszym, może to i lepiej - śmiała się Rozenek-Majdan, kiedy rodzina wsiadła do samolotu lecącego do Krakowa. Stamtąd polecieli do słonecznej Turcji i już wiemy, że Majdanowie odpoczęli w luksusowej limuzynie. Rozenek-Majdan pokazała filmik z dużego auta z telewizorem, którym na pewno zachwycał się jej najmłodszy syn. Wnętrze auta wyglądało imponująco. "Blisko, blisko, coraz bliżej" - podsumowała zadowolona Rozenek-Majdan.

Rozenek-Majdan lubi luksusowe auta. Kupiła ostatnio samochód marzeń

Celebrytka zaskakuje fanów różnorodnym contentem. Pokazuje kadry rodzinne, wakacje, ujęcia z planów zdjęciowych, fragmenty wywiadów i konferencji, a czasami ukazuje fragmenty luksusowego życia. Rozenek-Majdan od wielu lat uchodzi za bizneswoman z sukcesami, dlatego nic dziwnego, że mogła sobie pozwolić na Range Rovera Sport. "Długo o nim myślałam. Jeszcze dłużej pracowałam. A dziś… Jest. Mój Range Rover. To nie jest post o samochodzie. To jest post o pracy, która miała sens. O wysiłku, który się opłacił" - obwieściła Rozenek-Majdan, pokazując fanom zdjęcie z salonu. "O tym, że naprawdę warto się starać - nawet jeśli czasem jedziesz tylko na kawie i determinacji. I tak - From me. To me (pol. Ode mnie dla mnie). Z miłością, wdzięcznością… i bardzo ładnym silnikiem. A teraz… do pracy" - uzupełniła.