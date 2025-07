El Dursi po terminie porodu. Pokazała, gdzie się wybrała. "Dość odważnie"

Klaudia El Dursi 21 grudnia 2024 roku podzieliła się z fanami radosną nowiną. Byłą wtedy gościnią w "Dzień dobry TVN" i przekazała, że spodziewa się trzeciego dziecka. - Nie przyszłam tu sama. Niosę ze sobą ogromną, małą miłość, która dorasta we mnie. Jestem w stanie błogosławionym i niedługo będą mamą po raz trzeci - powiedziała na wizji. Modelka od tamtego czasu chętnie dzieli się z fanami, jak przebiega ciąża. Co dodała w niedzielę 20 lipca?

Klaudia El Dursi czeka na poród. Tak spędza ostatnie chwile w ciąży

Klaudia El Dursi nie chciała mówić, na kiedy ma wyznaczoną datę porodu. Zrobił to za nią syn, a widzowie "DDTVN" 12 lipca dowiedzieli się, że poród planowano na 18 lipca. Jak już wiemy, prezenterka jeszcze nie urodziła. Jak spędza ostatnie dni? W piątek wybrała się na zakupy. W niedzielę za to postanowiła skorzystać z pięknej pogody. Na InstaStories dodała zdjęcie z plaży. "Miałam siedzieć w domu i czekać. Ale nie jestem w tym najlepsza... Być może i dość odważnie, żeby po terminie wyskoczyć sobie nad morze, ale dla mojej głowy i samopoczucia, to była najlepsza decyzja" - wyjaśniła fanom. Później dodała także serię zdjęć na profil na Instagramie. "40 tydzień be like... Nie jestem najlepsza w czekaniu, dlatego pozwoliliśmy sobie jeszcze na szybki czasoumilacz" - napisała przy okazji.

Internauci ruszyli do komentowania. "A wciąż taka piękna jesteś", "Super wyglądasz, trzymam kciuki za szczęśliwe rozwiązanie", "Brzusio już się obniżył, więc jest szansa na poród lada chwila" - piszą internauci. Komplement zostawiła także Anna Lewandowska. Napisała tylko jedno słowo po hiszpańsku: "Guapa", co znaczy "ładna".

Klaudia El Dursi mieszka w wielkiej willi. Tak się urządziła

