Karolina Gilon do niedawna funkcjonowała jako jedna z czołowych gwiazd stacji. Prowadząca "Love Island" oraz "Ninja Warrior Polska" od kilku miesięcy jednak przebywa na urlopie macierzyńskim i skupia się na życiu rodzinnym. Ze smutkiem przyjęła wiadomość, że nie będzie już prowadziła show "Ninja vs Ninja". "Kiedy po macierzyńskim chcesz wrócić do pracy, ale okazuje się, że nie ma już dla ciebie miejsca" - napisała w rolce. "Kocham moją rodzinę najbardziej na świecie, ale to nie oznacza, że chcę zrezygnować z siebie" - dodała. Teraz pora na komentarz gwiazd.

Karolina Gilon źle przyjęła komunikat Polsatu. Korwin Piotrowska w szoku

"W najnowszej edycji "Ninja vs Ninja" widzowie ponownie usłyszą doskonale znany duet komentatorów – Jerzego Mielewskiego i Łukasza "Jurasa" Jurkowskiego! To właśnie oni – z charakterystyczną energią i sportową pasją – poprowadzą widzów przez ekstremalne zmagania na torze. Tym razem w programie nie pojawi się Karolina Gilon, która była wsparciem dla rodzin i przyjaciół zawodników. Ten sezon będzie należał w pełni do areny, zawodników i emocji komentowanych przez niezawodnych mistrzów mikrofonu" - czytaliśmy w komunikacie stacji. Wówczas nie była znana reakcja Karoliny Gilon.

Tę sytuację skomentowała Karolina Korwin Piotrowska. - To skandal. Jeśli była na etacie - powinna natychmiast udać się do prawnika. Nawet jeśli nie, powinna porozmawiać z prawnikiem od prawa pracy. To jest ogromny problem - kobiety boją się mieć dzieci, bo mogą stracić pracę - przekazała w rozmowie z ShowNews.pl. Warto zaznaczyć, że na miejsce Gilon we wspomnianym show ma pojawić się Marta Ćwiertniewicz.

Karolina Gilon sprowokowała wiele znanych mam do wyznań na temat pracy. Edyta Folwarska nie chciała milczeć

Autorka, prezenterka i influencerka samodzielnie wychowuje Tadeusza, który urodził się w 2018 roku. Edyta Folwarska doskonale rozumie więc sytuację Karoliny Gilon. - Łączę się w bólu z każdą mamą, która straciła pracę. To bardzo trudne, zwłaszcza gdy wychowuje się dziecko samemu. Wierzę jednak, że to doświadczenie otworzy przed Karoliną nowe drzwi - przekazała ShowNews.pl. Warto zaznaczyć, że Edyta Folwarska sama jest gwiazdą Polsatu - prowadzi program "Disco Star".