Klaudia El Dursi miała dziś rodzić, ale nie trafiła do szpitala. Zdradziła, co się stało

Klaudia El Dursi jest mamą Dawida i Jana, których chętnie pokazuje na Instagramie. Prowadząca "Hotelu Paradise" wyczekuje z Jackiem Leszczyńskim kolejnego dziecka, którego wszyscy nie mogą się doczekać. El Dursi pokazała już przygotowany pokój maleństwa i chętnie opowiadała o ciąży. Co ciekawe, jej grafik wciąż nie polega na odpoczynku i to nawet chwilę przed porodem.

Klaudia El Dursi miała rodzić w piątek. Nowy komunikat dla fanów

Co z porodem celebrytki? Fani wypatrywali wieści 18 lipca. Sama zainteresowana będąc na bazarku, postanowiła poinformować ich o nowym stanie rzeczy. "Nie, jeszcze nie..." - zaczęła Klaudia El Dursi na InstaStories. "Biegam sobie po rynku z gołym bebzonem, bo ostatnio cierpię na "ubranie parzy" - dodała, zwracając uwagę na sportowy top. "Kupię sobie kilo groszku cukrowego i czereśni i jakoś to będzie" - westchnęła. Następnie pokazała pokaźną kolekcję ubrań w beżu i brązie. W takim stylu będzie ubierała maluszka. Przypomnijmy, że mieszkanie El Dursi również ma podobną estetykę. Sama zainteresowana przyznała, że ma obsesję na punkcie beżowego. "Bardzo mi z tym dobrze" - przyznała.

Klaudia El Dursi debatowała z partnerem na temat imienia dla dziecka. Na czym stanęło?

- Poród za chwilunię, a my nie mamy imienia dla dziecka - przekazała celebrytka na początku lipca na Instagramie. Zaczęła rozmawiać z partnerem na temat potencjalnych imion. - Zosia to jest twój typ? Mówisz teraz serio czy żartujesz? (...) Ja bym strasznie chciała dziewczynkę, ale mi się żadne imię nie podoba. Zosia tym bardziej mi się nie podoba, muszę cię zmartwić - zareagowała. Wspomniała następnie o innych żeńskich imionach - Carmen, Daisy, Loli i Lunie. Te propozycje jednak nie przekonały Jacka. Para zadecydowała, że imiona Nel oraz Dante są właściwe. Co więcej, El Dursi podobają się także imiona Samuel i Aladyn. "Czy już wiem, jak dziecko będzie miało na imię? Chyba nadal nie" - podsumowała gwiazda. Fani od razu zaczęli komentować nagranie i wielu z nich sądzi, że zaproponowane przez El Dursi imiona są często spotykane u... psów.