Małgorzata Kożuchowska spędza ostatnio mnóstwo czasu na planach zdjęciowych. Niedawno światło dzienne ujrzał duży projekt z jej udziałem. "Aniela" podbiła serca widzów i przez wiele tygodni nie znikała z zestawienia najchętniej oglądanych seriali na Netfliksie. Sporo czasu pochłaniają także prace nad "Rodzinką.pl". W mediach pojawiły się również pogłoski o udziale aktorki w nowej edycji "Tańca z gwiazdami". Wygląda na to, że nadchodzące miesiące będą dla niej naprawdę intensywne. Tym bardziej gwiazda z pewnością doceni czas spędzony w domu, który, trzeba przyznać, wygląda jak prawdziwa oaza spokoju.

Małgorzata Kożuchowska uwielbia przesiadywać w domu. Takich wnętrz pozazdrości każdy

Aktorka mieszka z rodziną pod Warszawą. Widać, że dom gwiazdy był urządzany z dbałością o najdrobniejszy detal. Jasne wnętrza, naturalne materiały i subtelne dodatki tworzą przytulną, ale elegancką przestrzeń, w której łatwo się wyciszyć i złapać oddech po pracowitym dniu. Na zdjęciach udostępnianych w mediach społecznościowych widać, że Małgorzata Kożuchowska ceni sobie harmonię i estetykę. Na półkach można dostrzec niewielkie obrazy, dekoracyjne wazony oraz nastrojowe lampy. Wzrok przyciąga także imponujący regał z książkami, usytuowany naprzeciwko przytulnego kącika muzycznego. W wolnych chwilach Kożuchowska chętnie zasiada tam, by pograć na fortepianie. Obojętnie nie da się także przejść obok jej tarasu. Otoczony zielenią zachęca do odpoczynku. Na jednym ze zdjęć widać, że aktorka zainwestowała w stylowy, wiklinowy zestaw mebli, który idealnie komponuje się z białą elewacją i stanowi idealne miejsce do przesiadywania z rodziną i znajomymi. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

Małgorzata Kożuchowska w łazience postawiła na minimalizm

To pomieszczenie jest jednym z ciekawszych w domu Kożuchowskiej. Wszystko przez niesamowity klimat, który udało jej się stworzyć. Nie znajdziecie tutaj zbędnego przepychu. Jest elegancko i stylowo. Pod ścianą z drobnych, białych kafelek stanęła olbrzymia, owalna wanna, która idealnie komponuje się z jasnymi zasłonami. Nie mogło także zabraknąć żywych roślin, które aktorka uwielbia. "Świetna łazienka", "Jak ja chciałabym mieć takie pomieszczenie w swoim domu", "Pani Małgorzato, łazienka top!" - pisały pod jednym ze zdjęć zachwycone fanki.