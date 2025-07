Agnieszka Kaczorowska łapie oddech po intensywnym sezonie "Tańca z gwiazdami", który zbiegł się z zawirowaniami w jej sferze prywatnej. Rozwija karierę, a przy tym rozwodzi się z Maciejem Pelą. Tancerz nie szczędzi wyznań na temat byłej partnerki. Co tymczasem robi Kaczorowska? Świętuje urodziny w refleksyjnym nastroju. Zobaczcie sami.

Agnieszka Kaczorowska straciła wiarę w miłość? Zapytano ją o uczucia

Tancerka opowiedziała "Faktowi", że dobrze czuje się ze swoim wiekiem i oznacza on dla niej tylko liczbę. W ciągu ostatniego roku wiele się o sobie nauczyła. Jakie ma wnioski? - Tego jest bardzo dużo, bo to był rok pełen lekcji życiowych. Jedną z nich jest na pewno przeświadczenie, że warto zawsze robić swoje, nie poddawać się, a kiedy możesz pracować i działać w oparciu o pasję, to tak jest najlepiej. Kolejną lekcją jest uświadomienie sobie, że milczenie jest złotem (śmiech). Bardzo dużo nauczyłam się też o ludziach, otworzyłam się na nowe znajomości i wiele dzięki nim zyskałam - wyznała Kaczorowska. Wspomniała, że przekonała się wskutek zawirowań życiowych o tym, na kogo może liczyć, a na kogo nie. Dziś pragnie spokoju, a co z miłością? - W miłość nie tracę wiary, bo to najpiękniejsze co w życiu istnieje, tylko trzeba tę miłość odpowiednio zdefiniować. Prawdziwa miłość jest wolna, jest bezwarunkowa. Miłość ma różne oblicza – ta mamusiowa, opiekuńcza jest inna niż ta miłość partnerska, damsko-męska, czy nawet taka miłość do życia - przekazała.

Agnieszka Kaczorowska ma na koncie jeden ślub. Myśli o kolejnym?

W mediach mnożą się doniesienia o relacji tancerki i Marcina Rogacewicza. Żadna ze stron nie potwierdziła jednak ewentualnego związku. Sama Kaczorowska jednak nie ma w głowie teraz kolejnego zamążpójścia. - Nie myślę o dalekiej przyszłości zbyt wiele. Jestem w takim momencie życia, że skupiam się na tym, co jest tu i teraz. Życie nauczyło mnie, że myślenie, co będzie za dziesięć lat, nie jest nic warte. Wiadomo, że trochę w przyszłość się wybiega, bo planuje się pewne sprawy, wykańczam chociażby nowy dom, projekty zawodowe też wymagają zrobienia kalendarza, ale jedyne, o czym teraz marzę, to spokój każdego dnia - podsumowała.