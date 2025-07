Paulina Rzeźniczak wyszła za Jakuba Rzeźniczaka 28 listopada 2022 roku w Miami. O tym ślubie mówili wszyscy. Podczas bajkowej ceremonii powstało wiele zdjęć, które można znaleźć na profilu dwójki. Ukochana piłkarza postawiła na długą suknię z wycięciami na nogach, a sam zainteresowany na szary garnitur. Chyba spodobała im się moda weselna, co wnioskujemy po najnowszym poście. Spójrzcie sami na ten look!

Zobacz wideo Rzeźniczak otrzymał propozycję od Polsatu. Odrzucił przez żonę

Paulina Rzeźniczak wystrojona na weselu. Co za kreacja!

Obok ostatniej stylizacji żony piłkarza nie można przejść obojętnie. Paulina Rzeźniczak wystroiła się w kremowy komplet, składający się z różanego topu bez ramion oraz długiej spódnicy - z daleka ten strój łudząco przypominał suknię ślubną, co zauważyli też internauci. Ponadto jej mąż pokazał się w zbliżonej kolorystyce. "Myślałam, że to wy wzięliście drugi ślub", "Obłędnie wyglądaliście", "Wygląda pani jak milion dolarów" - piszą komentujący. Nie można też nie omówić stylizacji małej Antoniny. Rodzice bardzo się postarali i ubrali ją w elegancką suknię z różami w kremowym odcieniu i pasującą opaskę. Zdjęcia znajdziecie w galerii na górze strony.

Rzeźniczakowie na weseluOtwórz galerię

Rzeźniczakowie wzięli ślub w atmosferze skandalu. Obronił ich Gojdź

Lekarz medycyny estetycznej od lat przyjaźni się z Jakubem Rzeźniczakiem. Wiele razy stanął w jego obronie, także w sytuacji, kiedy krytykowali go za zawarcie nowego związku małżeńskiego kilka miesięcy po stracie syna. - On nie latał po mediach i nie pokazywał tego, co czuł w sercu. Ludzie hejtowali go, nie znając drugiej strony - przekazał lekarz Pudelkowi. - Niech się cieszą swoim szczęściem. Z Kubą znamy się wiele lat. Tak jak kibicowałem mu w związku z Edytą [byłą żoną Rzeźniczaka - red.], tak teraz cieszę się jego miłością w związku z Pauliną. To wspaniała, ambitna i wspierająca Kubę dziewczyna. Wiem, jak ostatni czas był dla Kuby bardzo trudny. W ciężkich chwilach zaszywał się u mnie w domu i wiem, jak bardzo cierpiał! Nie widziałem w życiu tak pogrążonego w rozpaczy faceta - uzupełnił Krzysztof Gojdź.