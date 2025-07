Anna Przybylska zmarła 5 października 2014 roku. Chorowała na nowotwór trzustki. Opuściła tym samym ukochanego Jarosława Bieniuka, córkę Oliwię, synów Szymona i Jana, a także mamę Krystynę Przybylską. Mama aktorki do dziś doskonale pamięta momenty, które spędzała z córką.

Anna Przybylska wspominana przez mamę. Mówi o "ostatnim momencie"

Anna Przybylska otrzymała diagnozę niespełna rok przed śmiercią. Krystyna Przybylska w kilku wywiadach chwaliła determinację córki. Wspomniała niektóre chwile z nią w rozmowie ze Światem Gwiazd. - Nadzieja umiera ostatnia, to taka jest prawda. To, że schudła, wiadomo. Ja myślę, że wola jej walki była silna niesamowicie, bo pamiętam, zrobiłyśmy taki spacer, poszłyśmy na ryby, w Orłowie jest taka restauracja. Byłam ja z moją siostrą, to ona do końca była taka (...) pełna świadomości - przekazała mama aktorki. Anna Przybylska po powrocie ze Stanów Zjednoczonych leczyła się w Bydgoszczy, a potem przeniosła się do Gdyni. Spędziła ostatnie chwile z rodziną. - Ostatnim takim właśnie momentem, był ten, kiedy wróciła z Ameryki, była ta nadzieja, no niestety, tam, tak jak Agnieszka [siostra Anny Przybylskiej - przyp. red.] mówi, została odarta z tej ostatniej nadziei - przekazała Krystyna Przybylska.

Anna Przybylska odbyła bolesną rozmowę z mamą

Krystyna Przybylska doświadczyła bolesnego przeżycia - pożegnała własne dziecko. Rozmawiała na temat tego traumatycznego scenariusza z aktorką. - Ania zawsze mówiła: "Mamo, takiej kolejności nie będzie", bo ja jej mówiłam, że najpierw chowa się rodziców, potem dzieci (...). Tak jakby ona mnie przygotowywała [na swoje odejście - przyp. red.] - przekazała Światowi Gwiazd. Początkowo miała nadzieję, że Przybylskiej uda się przejść przez ciężką chorobę. - Kiedy ją bolało, wydawało mi się, że przejdzie i będzie wszystko w porządku - mówiła ze smutkiem.