Karolina Gilon straciła fuchę. Polsat wydał komunikat

Karolina Gilon prowadziła do tej pory "Love Island" oraz "Ninja Warrior Polska" i "Ninja vs Nijna". Dzięki pierwszemu tytułowi poznała aktualnego partnera - Mateusz Świerczyńskiego, z którym ma syna Franciszka. Młoda mama zrobiła przerwę od stacji, ponieważ jest na urlopie macierzyńskim. Zanim dowiedziała się o ciąży, miała wystąpić w "Tańcu z gwiazdami". Jak jest obecnie?

W "Ninja vs. Ninja" zobaczymy sportowe zmagania zawodników z wielu krajów. Międzynarodowa obsada na pewno przyciągnie nowych widzów do show Polsatu. Będziemy przyglądali się uczestnikom z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Litwy oraz między innymi Szwajcarii. Nie zobaczymy jednak w programie Karoliny Gilon, która do tej pory komentowała przebieg programu u boku Jerzego Mielewskiego i Łukasza "Jurasa" Jurkowskiego. Zaskakujący jest fakt, że na miejsce Gilon nikogo nie znaleziono. Jej rola wspierającego prowadzącego po prostu została usunięta. "W najnowszej edycji "Ninja vs Ninja" widzowie ponownie usłyszą doskonale znany duet komentatorów – Jerzego Mielewskiego i Łukasza "Jurasa" Jurkowskiego! To właśnie oni – z charakterystyczną energią i sportową pasją – poprowadzą widzów przez ekstremalne zmagania na torze. Tym razem w programie nie pojawi się Karolina Gilon, która była wsparciem dla rodzin i przyjaciół zawodników. Ten sezon będzie należał w pełni do areny, zawodników i emocji komentowanych przez niezawodnych mistrzów mikrofonu" - przekazuje Polsat w najnowszym komunikacie.

Karolina Gilon skupiła się na macierzyństwie. Planuje więcej potomstwa?

Celebrytka dołączyła dumnie do grona znanych mam. Pokazuje, jak rozkwita jej więź z synem, jak zmienia się jej ciało i jak wygląda jej obecna praca. Gilon musiała opuścić telewizję, aby doglądać Franciszka. Lubi ten etap, ale co ciekawe, nie chce już bardziej powiększać rodziny. - Nie chcemy więcej dzieci. Oczywiście, póki co... (...) Mamy swoje plany i zawodowe, i podróżnicze. Z jednym dzieckiem wiem, że wszystko jest naprawdę do zrealizowania. (...) Stąd w ogóle pomysł na wkładkę antykoncepcyjną, żeby się tam nic nie wydarzyło - mówiła na Instagramie.