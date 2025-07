Kasia Tusk poprosiła fanki o opinię i tego się nie spodziewała. Zareagowała

Kasia Tusk od lat spełnia się jako blogerka, żona i mama. Pokazuje w sieci zamiłowanie do estetyki, piękne wnętrza i pomysły na stylizacje. Dzieli się co pewien czas refleksjami, a także jak na influencerkę przystało - podejmuje się współprac. Co tym razem zaprezentowała fanom? Postawiła na makijażowy film, w którym na próżno szukać czerwonych ust czy mocnego konturowania.

Kasia Tusk zachwyca naturalnością. Fani w lekkim szoku

"Który najlepszy? (Opisy produktów i relację z wyjazdu znajdziecie już teraz na blogu)" - zapytała Kasia Tusk na Instagramie. Zobaczyliśmy ją w dziennych makijażach, które są niezwykle subtelne. Do każdego z nich dobrała inną stylizację. "Wszystkie piękne, bo piękna ty", "Każdy piękny, zawsze elegancja!", "Makijaże jak makijaże, ale fryzury" - czytamy komplementy w komentarzach. Nie każdy jednak skupił się na urokach Kasi Tusk. "Wszystkie bardzo podobne", "Nie widzę tam żadnego makijażu" - piszą inni. Co na to sama zainteresowana? "I o to chodzi" - odpowiedziała Tusk. "Nie lubię dużych zmian w makijażu, ale dla mnie to i tak były dosłowne transformacje" - uzupełniła.

Kasia Tusk zaskoczyła ostatnio tym wyznaniem. Chodzi o politykę

Córka premiera nie zabiera często głosu, jeżeli chodzi o sprawy polityczne. Po wynikach pierwszej tury wyborów prezydenckich zrobiła jednak wyjątek. Zwróciła się do żeńskiej publiczności na Instagramie. "Mam też pytanie do kobiet, które (tak jak ja) są przerażone tym, jaką przyszłość zbudowaliby nam mężczyźni, którzy marzą o powrocie do średniowiecza. Jak rozmawiałybyście z przyjaciółką, która głosuje na skrajną prawicę? Czy próbowałybyście przekonać ją do swoich racji? Wiem jakie to czasem trudne..." - przekazała Tusk. "Z wieloma z was miałam okazję dyskutować w prywatnych wiadomościach - za każdą waszą historię - dziękuję. Rozmowa jest ważna, bo myślę, że pod koniec większości z nas zależy na podobnych rzeczach. Myślcie niezależnie, weryfikujcie informacje. I nie dawajcie sobie wmówić, że wasze sprawy są mniej ważne" - dodała córka Donalda Tuska.