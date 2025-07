Nie żyje były muzyk z Blue Cafe. Miał 48 lat

Łukasz Moszczyński tak naprawdę zmarł półtora miesiąca temu, ale ta przykra informacja trafiła do polskich mediów dopiero teraz. Jego pasją była muzyka - występował w Blue Cafe i miał na swoim koncie pamiętną przygodę na międzynarodowej arenie. Chodzi o Eurowizję z 2004 roku, która odbyła się w Stambule. Obecnie perkusista jest wspominany w mediach.

Łukasz Moszczyński nieoczekiwanie zmarł. Poruszające słowa

Tadeusza Seiberta to wokalista, którego znamy z "The Voice of Poland". Dobrze znał nieżyjącego już perkusistę, ponieważ razem rozwijali się w łódzkim zespole Trabanda. "Dziś pożegnaliśmy naszego przyjaciela, znakomitego bębniarza, a przede wszystkim wspaniałego człowieka - Łukasza Moszcza Moszczyńskiego" - zaczął w poście na Facebooku. "Zawsze wspierał potężnym brzmieniem bębnów, dobrym słowem i zarażał pozytywną energią. Nadal nie mogę w to uwierzyć, że już ciebie z nami nie ma, bo zawsze będziesz we wspomnieniach, w muzyce, którą pozostawiłeś. Tak jak ty zawsze wierzyłeś we mnie i w to co robię, tak ja wierzę, że się jeszcze kiedyś spotkamy i razem pomuzykujemy. Żegnaj przyjacielu" - czytamy pożegnalny wpis, do którego dołączono kilka zdjęć. Na profilu Let’s talk about ESC również wspomniano o tragedii. "Ta smutna wiadomość dotarła do mnie po miesiącu. 1 czerwca zmarł Łukasz Moszczyński, perkusista, który był m.in. członkiem zespołu Blue Café. Łukasz pojawił się na eurowizyjnej scenie w Stambule w 2004 roku. Miał 48 lat. Cześć jego pamięci" - napisano.

Łukasz Moszczyński i jego eurowizyjna przygoda

O wyjeździe na Eurowizję wielu artystów może tylko pomarzyć. Moszczyńskiemu udało się zrealizować ten cel, wykonując z zespołem utwór "Love Song". Piosenkę zaśpiewała po angielsku i hiszpańsku Tatiana Okupnik, a wraz z nią na scenie pojawili się Paweł Rurak-Sokal oraz między innymi Moszczyński. Zespół zajął 17. miejsce w finale. Perkusista wiele osiągnął w muzyce, a o jego sukcesach wspomniała ponadto Dorota Kulesza, prezenterka Radia Centrum. "Znany z Blue Café, ale progrockowej braci głównie ze Smash the Crash. Autor muzyki do filmu Grzyby – kameralnego thrillera rozgrywającego się w lesie, między trojgiem bohaterów i narastającym napięciem" - napisała na Facebooku.