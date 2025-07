Julia Wieniawa wskutek swojej szerokiej działalności artystycznej zgromadziła mnóstwo fanów w sieci - na Instagramie śledzi ją więcej niż dwa miliony użytkowników. To właśnie im pokazuje kadry z sesji zdjęciowych, planów serialowych i filmowych, a także spokojne chwile, kiedy ładuje baterie. Taki też plan miała na niedzielne letnie popołudnie.

Julia Wieniawa wyjechała do lasu. Co za przestrzeń

Wokalistka i aktorka tuż po treningu spakowała manatki i ruszyła w zieleń. Gwiazda może liczyć na luksus w środku lasu - pokazała fotografie z domu z ogromnymi oknami, z których można podziwiać piękne drzewa. W środku znalazło się miejsce dla dużej kanapy i kolorowych foteli oraz wzorzystego dywanu. Wiemy, że Julia Wieniawa dobrze czuje się w takich klimatach - przypomnijmy, jak wygląda jej apartament. Poza prywatną siłownią celebrytka ma przestronną sypialnię z garderobą, w której nie brakuje kolorów. W tym wnętrzu aktorka często nagrywa InstaStories.

Julia Wieniawa postawiła na nieruchomość poza miastem. Dlaczego?

Kolejne single, koncerty, występy w teatrze i praca na planie Rodzinki.pl - Wieniawie nie brakuje zajęć. W ten sposób stała się jedną z topowych gwiazd w polskim show-biznesie w bardzo młodym wieku. Aby zachować harmonię w życiu, postawiła na dom w lesie i opowiedziała o nim u Wojewódzkiego i Kędzierskiego. - Mam teraz nowy dom w lesie, w którym będę siedzieć długo, bo też zrobiłam sobie studio muzyczne. (…) To jest miejsce totalnie w środku lasu, ja tam tak odpoczywam, bardzo potrzebowałam tego. Potrzebuję czasu sama ze sobą i zaczęłam go lubić, bo kiedyś bałam się tej ciszy - relacjonowała aktorka. Pierwsze kadry z tego miejsca widzieliśmy już wiosną. "Uwielbiam ten klimat beztroski", "Piękna ta wiosna", "Czy to plan filmowy "W lesie dziś nie zaśnie nikt 3"? I nowy turnus obozu adrenalina", "Przepięknie uchwycone chwile", "Uwielbiam lasy" - pisali wówczas fani.