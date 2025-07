Magda Gessler to twarz "Kuchennych rewolucji" oraz wymagająca jurorka "MasterChefa". Prowadzi gastronomiczne biznesy od lat, między innymi w Warszawie. Jej restauracje specjalizują się w kuchni polskiej, dlatego też gwiazda ma patenty na uzyskanie najlepszego smaku w każdej pozycji z menu. Zgadniecie, czego dodaje do mizerii?

Magda Gessler zaskoczyła internet tym składnikiem. Chodzi jeden krok

Do jednego z odcinków swojego programu "Magda gotuje internet" restauratorka zaprosiła ikonę polskiego kina Grażynę Szapołowską. Poza rozmową nie zabrakło przyrządzania smakowitego dodatku do dań, a mianowicie mizerii. Jak się okazuje, przy przygotowywaniu tej potrawy Gessler sięga po ocet. - Mizeria musi być kwaśna! (...) Po co cytryny? Nie znoszę cytryny do sałat, wolę ocet - przekazała. Ten fragment odcinka zaskoczył internautów. Jesteście ciekawi, co napisali w komentarzach? "W życiu żaden ocet. Tylko kwaśna śmietana!", "Ocet do mizerii? A po co? Ale pani Gessler musi na swoim postawić...", "Do niczego nie dodaję octu, ewentualnie cytryny. Co ona wygaduje? To co, że ona lubi ocet? To nie świadczy o tym, że my musimy go lać do wszystkiego", "Każdy je, jak lubi. U mnie w domu mizeria była bez octu. Sól, pieprz i kwaśna śmietana" - czytamy. Między gwiazdami również nawiązała się dyskusja w związku z octem. Według aktorki było go za dużo, a według Gessler wręcz mało.

Magda Gessler nigdy nie wróci do panieńskiego nazwiska. Oto powód

Nazwisko restauratorki pochodzi od Piotra Gesslera, który zmarł 27 sierpnia 2021 roku. Restauratorka w rozmowie z Pudelkiem ustosunkowała się do tego, dlaczego po latach nosi nazwisko zmarłego męża. - Ikonowicz, potem Müller, potem Gessler i Gessler. Mój mąż umarł. Ja nikomu nie ukradłam nazwiska, to jest moje nazwisko nadane mi poprzez ślub. Nigdy tego nazwiska nie zmieniałam, ponieważ mój mąż umarł niedawno - zaznaczyła gwiazda. Zaznaczmy ponadto, że Gessler od 20 lat jest partnerką lekarza Waldemara Kozerawskiego, który mieszka na co dzień w Kanadzie. Zakochani jednak potrafią żyć w związku na odległość.