Tłumy gwiazd na finale Wimbledonu. Kidman cała na biało, Wintour w kwiatach

Tegoroczny Wimbledon kończy się 13 lipca finałowym meczem, w którym mierzą się Jannik Sinner i Carlos Alcaraz. To wyjątkowe wydarzenie sportowe przyciągnęło tłumy znanych osobistości. Na trybunach pojawili się m.in. księżna Kate i z księciem Williamem oraz dwójką starszych dzieci, ale nie tylko. Tenisistom kibicowała cała plejada gwiazd.

Wimbledon łączy światowe sławy. Matthew McConaughey to dopiero początek

Gwiazdorzy pojawili się na meczu w eleganckich strojach - wśród nich głównie dominowała biel, na którą postawiła chociażby Nicole Kidman. Aktorka postawiła na biały garnitur, kremową torbę i jasny kapelusz. W tym stroju przywitała się z redaktorką naczelną "Vogue", czyli Anną Wintour, która pod koniec czerwca ogłosiła, że żegna się z tą posadą w modowym czasopiśmie. Wintour zachwyciła z kolei kwiatami 3D. Do tego trendu dopasowała niezawodne, czarne okulary, z których słynie ikona mody. Matthew McConaughey miał na sobie natomiast biały garnitur, który przełamał wzorzystym krawatem w kolorze zielonym. Każdy z gości prezentował się tego dnia elegancko i z klasą, co zobaczycie w naszej galerii na górze strony.

Iga Świątek ma za sobą wyjątkowy weekend. Eksperta analizuje

Nasza zwyciężczyni Wimbledonu świętuje wygraną na oczach całego świata. W związku z tym jej zachowanie i każdy gest są analizowane. Co na temat postawy Świątek w dniu wygranej ma do powiedzenia Marta Rodzik? - Opanowana i skupiona Iga Świątek wygrała turniej z Amerykanką Amandą Anisimovą. Niesamowita radość, naturalna reakcja tenisistki po wygranej pobiegła do trenera, potem uściskać tatę i siostrę - przekazała nam ekspertka od PR-u. - Ma naturalny wizerunek zdolnej młodej kobiety, która świetnie pokazuje swoją autentyczność. Dzięki temu zyskuje wielu fanów, którzy kochają ją za to, jaka jest. Iga Świątek to solidna marka osobista - uzupełniła. Jak oceniła rywalkę Polki? - Amanda podziękowała Idze za ten turniej i pogratulowała zwycięstwa. Powiedziała, że jest dla niej inspiracją. To było bardzo wzruszające przemówienie z ogromnymi podziękowaniami dla mamy za wsparcie, jakie dała jej każdego dnia - dowiadujemy się.