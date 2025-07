Emilia Korolczuk jest mamą Laury, która przyszła na świat w 2021 roku. Tę radosną nowinę ogłosiła fanom w mediach społecznościowych. Od czasu emisji hitowej produkcji Fokus TV zebrała całą rzeszę sympatyków, którzy z niecierpliwością wyczekują nowych postów. Tym razem mogli zobaczyć, w jakich wspaniałych warunkach wychowuje się córka uczestniczki programu. Po raz kolejny stwierdzili jednogłośnie, że Laura to po prostu kopia znanej mamy.

Emilia Korolczuk zachwycona córką. Piękny kadr w naturze

Pochodząca z Laszek uczestniczka programu dba o to, aby jej Laura miała każdego dnia kontakt z naturą. Co pewien czas daje znać, co słychać u małej córki. Dziewczynka od samego początku żyje w malowniczych warunkach i ponadto ma własnego konia, którego widzimy w mediach. "Tylko Laura zrozumiała Wikunię, a Wikunia ufa tylko Laurze. Mój kochany duet" - napisała Korolczuk na Facebooku. Widać, jak jej córka prowadzi konia przez wieś. Ten widok mocno rozczulił internautów. "Laura cudowna dziewczynka, której rodzice zaszczepili miłość do zwierząt. Mimo iż jeszcze jest małą dziewczynką, to śmiało można powiedzieć, że pójdzie w ślady rodziców i będzie kontynuować ich pracę", "Piękne dzieciństwo", "Miniaturka mamy" - czytamy komentarze fanów.

Emilia Korolczuk obnaża kulisy życia na wsi. Tak wygląda jej rzeczywistość

Pracą i stylem życia uczestniczki programu Fokus TV zainteresował się swego czasu "Super Express". Korolczuk opowiedziała wówczas o hodowli zwierząt, która jest częścią jej działalności zawodowej. Mówiła chociażby o kozach, od których ma mleko. - Przedwiośnie, jeszcze przed tą eksplozją zieleni, to jest taki najlepszy moment, kiedy wszystko się rodzi, nie tylko natura do życia, ale kózki, cielaczki. Kozy mają zbyt dużo mleka, ponieważ są to rasy mleczne i po prostu one mają dużo więcej mleka niż młode dadzą radę wypić - wyjaśniała uczestniczka. Darzy zwierzęta ogromnym serce, także te małe. - Uwielbiam małe króliczki. Gdybym ich nie lubiła, to bym ich nie hodowała - przekazała Korolczuk.