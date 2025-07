Widzowie TVP2 przecierali oczy, gdy zobaczyli, co się dzieje na antenie po godz. 20. Ruszyli do komentowania

TVP zorganizowało muzyczną ucztę w Elblągu. Nie mogło obyć się bez topowych nazwisk. Roksana Węgiel, Natalia Szroeder, Anna Wyszkoni, Wilki, Urszula, Grzegorz Hyży oraz Małgorzata Ostrowska uświetnili swą obecnością sobotnią imprezę. Było oczywiście więcej wokalistów, którzy skradli show. Jak im poszło?

Koncert TVP w Elblągu. Co podpadło odbiorcom?

W sieci nie brakuje reakcji związanych z letnim koncertem. Jak to bywa przy wydarzeniach muzycznych - pojawili się ci, którzy ciepło skomentowali występy i organizację, ale i nie zabrakło również głosów krytyków. Zacznijmy od występu Małgorzaty Ostrowskiej i Anny Wyszkoni. "Obydwie panie zaśpiewały z*****e, głosy nie z tej ziemi i ta energia super dziewczyny", "Ostrowska mega głos.... super" - czytamy komentarze na Facebooku TVP. Pod nagraniem Wilków z kolei pojawiły się mieszane opinie. "Coś słabo z tym śpiewem", "Scena bardzo ładna, ale nagłośnienie bardzo ciche, czyli lipa tak, jak w tamtym roku", "Robert słabe to wycie wilka" - piszą jedni. Nie zabrakło również pochwał. "Wilki wymiatacie" - oznajmiła fanka. Roksana Węgiel z kolei zachwyciła "Błękitem". "W końcu fajny kawałek brawo", "Cudownie, piękna piosenka" - czytamy. Nie zabrakło także emocji pod występem grupy Modelki. Wokalistki wystąpiły w letnich stylizacjach, co niektórych oburzyło. "Modelki wyszły na plażę? Czy co?" - napisał internauta. Z kolei dla innych to był udany występ.

Roksana Węgiel i Natalia Szroeder zachwyciły stylizacjami. Mają gust?

Widzowie nie mogli oderwać wzroku szczególnie od dwóch wokalistek, które często zaskakują ubiorem. Co tym razem przygotowała Roksana Węgiel? Żona Kevina Mgleja postanowiła wyeksponować nogi i ubrała oversizową, błękitną koszulę oraz mini szorty, dodające pazura. Postawiła przy tym na rozpuszczone, proste włosy i subtelny makijaż - taką Roxie uwielbiamy! Gwiazda wiele razy pokazywała się już bowiem w naturalnej odsłonie. Natalia Szroeder nie wypadła gorzej - piosenkarka słynie z kobiecych stylizacji. Wykonała słynny utwór "Powinnam" w przylegającym, białym kombinezonie ze wstawkami. Zaczesany kok jedynie dopełnił ten look i przy okazji na pewno był wygodnym wyborem na scenie. Jak wam się podobały te kreacje?