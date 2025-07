Monika Brodka zaskoczyła fanów komunikatem o ciąży. Piosenkarka postanowiła pokazać się światu na Instagramie z widocznym brzuszkiem, co wywołało falę gratulacji. Przeważnie jednak na jej profilu widzimy treści związane z życiem artystycznym. Obecnie artystka zajmuje się dzieckiem, co pokazała w ostatnim zdjęciu.

Monika Brodka z czułym ujęciem. Można się wzruszyć

Widzieliśmy zdjęcie wokalistki z dzieckiem na rękach z okazji Dnia Matki oraz ujęcie z laktatorem. Teraz nadeszła pora na fotografię potomka wokalistki z kwiatem róży. Po zdjęciu można wywnioskować, że chyba mu posmakował! To zdjęcie zobaczycie w naszej galerii. Przypomnijmy, że sfera prywatna Moniki Brodki nadal jest owiana tajemnicą. Gwiazda nie mówi o swoim partnerze, a także o tym, jakiej płci jest jej dziecko i jakie ma imię. Być może nadejdzie później moment, kiedy wokalistka przełamie milczenie na ten temat. Więcej publikacji o jej macierzyństwie znajdziecie tutaj.

Monika Brodka o tym, czy chciała zostać matką. Wówczas padło takie wyznanie

Gwiazda dawniej nieco częściej udzielała wywiadów, na ściankach czy w studiu. W 2022 roku gościła w programie Karola Paciorka, gdzie trochę więcej opowiedziała o prywacie. Wspomniała o chęci posiadania dzieci. - Na kobiety w określonym wieku jest nakładana tak bardzo duża presja społeczna z tym tematem, że chyba kobietom też niejednokrotnie jest trudno usłyszeć siebie w tym wszystkim. Na ile to jest potrzeba społeczeństwa, które Ci mówi: "Masz tam ileś lat. Czas!", a na ile to rzeczywiście jest twoja własna potrzeba, szczególnie kiedy intensywnie pracujesz, te rozważania gdzieś tam bardzo często odkłada się na później. We mnie taka potrzeba rozpracowania tego tematu jeszcze nie nadeszła, więc nie mam jeszcze odpowiedzi na to pytanie, ale ta presja społeczna mnie potwornie drażni - przekazała Monika Brodka. Wspomniała, że ceni stabilizację w życiu prywatnym, ponieważ prowadzi "dosyć mało oryginalną codzienność". Jak widzimy, wiele się zmieniło u niej w kwestii zakładania rodziny.