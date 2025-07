W grudniu 2024 roku Klaudia El Dursiogłosiła, że spodziewa się narodzin trzeciego dziecka. Gwiazda stacji TVN, która zdobyła popularność dzięki "Top model" i prowadzeniu program "Hotel Paradise", ma już dwóch starszych synów - 15-letniego Dawida z poprzedniego związku i 10-letniego Jana z partnerem Jackiem Leszczyńskim. Teraz para czeka na narodziny kolejnego potomka i jak na razie nie ujawnia jego płci. Partner El Dursi postanowił jednak nawiązać do tego tematu i zaskoczył wyznaniem.

Klaudia El Dursi o czwartym dziecku. Jej partner nie ma wątpliwości, a ona?

Od kiedy Klaudia El Dursi ogłosiła trzecią ciążę, dostała specjalny cykl "Mama El Dursi" emitowany w "Dzień dobry TVN". Tym razem w programie pojawili się członkowie jej rodziny i zastanawiali się nad płcią dziecka. Wtedy partner modelki wypalił o czwartym dziecku, a synowie go poparli. "Jesteś przegłosowana po prostu, trzy do jednego, także... Jak teraz nie będzie dziewczynki, no to do czterech razy sztuka" - powiedzieli.

Klaudia El Dursi ma na ten temat nieco inne zdanie. Nie ukrywa i wprost przyznała, że nie jest na to gotowa. "Ale jakby kogoś interesowało moje zdanie, to ja nie jestem gotowa. (...) Trochę z bólem serduszka, ale mam takie przeczucie, że to będzie chłopczyk - powiedziała. Co ciekawe, młodszy syn Klaudii El Dursi ujawnił przed kamerami termin porodu. Okazuje się, że jest wyznaczony na 18 lipca, więc nie da się ukryć, że zbliża się naprawdę wielkimi krokami.

Klaudia El Dursi prawie pokłóciła się z partnerem. Poszło o imię dla dziecka

Nie tylko płeć dziecka budzi ogromne emocje w rodzinie Klaudii El Dursi, ale także wybór imienia. Modelka wrzuciła na Instagram nagranie, na którym pokazała, jak próbuje wybrać z partnerem odpowiednie imię dla kolejnego potomka. - Poród za chwilunię, a my nie mamy imienia dla dziecka - skomentowała na starcie El Dursi. Po krótkiej wymianie zdań ukochany celebrytki wyjawił, że jego typem imienia dla dziewczynki jest Zosia. El Dursi się to jednak nie spodobało. - Zosia to jest twój typ? Mówisz teraz serio czy żartujesz? (...) Ja bym strasznie chciała dziewczynkę, ale mi się żadne imię nie podoba. Zosia tym bardziej mi się nie podoba, muszę cię zmartwić - odpowiedziała partnerowi kobieta. W dalszej cześć Klaudia podzieliła się jej propozycjami imion - wspomniała m.in. o Carmen, Daisy, Loli i Lunie. Te opcje nie spodobały się za to ukochanemu gwiazdy. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.