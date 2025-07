Doda pokazała, co się dzieje u niej w domu. Szklane drzwi rozbite w drobny mak

Doda jest aktywna na Instagramie, gdzie chętnie nawiązuje kontakt ze swoimi fanami. Ujawnia im fakty ze swojego życia i dzieli się prywatnymi informacjami. Tym razem wrzuciła kilka nagrań na InstaStories, na których chciała pokazać zachowanie swoich psów - Wolfie i Foxiego. My jednak patrzymy na jej szklane drzwi, które są całkiem popękane. Gwiazda ujawniła, co się stało.

Doda pokazała zachowanie psów. Uwagę zwracają szklane i popękane drzwi

Doda chciała pokazać swoim fanom, jak zachowuje się Wolfie bez Foxiego. Okazuje się, że pies dawał wyraz swojemu niezadowoleniu za każdym razem, gdy artystka wychodziła z domu. "Wolfie bez Foxiego wył, piszczał, szalał bez przerwy przez tyle czasu, ile mnie nie było. Oto jak drugi pies zadziałał" - napisała i pokazała nagranie reakcji psów na jej wyjście z domu.

Tymczasem my przyjrzeliśmy się wnętrzu domy Dody i naszą uwagę zwróciły oryginalne szklane drzwi wejściowe. Niestety, widać na nich wyraźne pęknięcia. Artystka skorzystała z okazji i wyjaśniła, co się stało, a jej wyznanie zaskakuje. Wspomniała bowiem o adoratorze. "Nie zwracajcie uwagi na drzwi. Zamknęłam mocniej za jednym z adoratorów" - napisała Doda. Chwilę później zaprezentowała też swoją koszulkę z wymownym napisem "Mam złoty charakter, dlatego taki ciężki" - czytamy. "A propos drzwi napis na koszulce adekwatny" - zażartowała.

Doda ukrywa relacje. Ostatni związek zakończyła niemal rok temu

O ile Doda chętnie ujawnia wiele faktów ze swojego życia, to tyle jednak obecnie ukrywa informacje dotyczące jej życia prywatnego. Nie wiadomo więc, kim jest jej nowy adorator i czym tak bardzo ją zdenerwował, że aż potłukła drzwi. Ostatnim partnerem Dody był Dariusz Pachut. Para rozstała się na początku października 2024 roku, o czym Pachut poinformował w oświadczeniu. "Miesiąc temu, po zakończeniu projektu w Norwegii, nad którym pracowałem z pełnym zaangażowaniem, postanowiłem wcześniej, niż pierwotnie ustalaliśmy, przyjechać do Turcji. Zjawiłem się tam dwa dni przed umówionym terminem. Niestety, to, co zastałem na miejscu, skłoniło mnie do trudnych refleksji i podjęcia decyzji o zakończeniu naszego związku" - wyznał Pachut. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.