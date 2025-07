Maciej Musiał podjął decyzję. Od razu odezwał się do prezydenta Krakowa

Macieja Musiała nie trzeba nikomu przedstawiać. Aktor od lat pojawia w popularnych filmach i serialach, nie obcy jest mu też udział w programach zarówno jako prowadzący w "The Voice of Poland", jak i uczestnik w "Tańcu z gwiazdami", gdzie udowodnił, że potrafi nieźle odnaleźć się na parkiecie. Nic więc dziwnego, że od dawna organizuje potańcówki w Warszawie. Teraz podjął decyzję i zamierza przenieść je do... Krakowa.

Maciej Musiał odezwał się do prezydenta Krakowa. Odpisał mu błyskawicznie

Być może nie każdy wie, ale od 2023 roku Maciej Musiał organizuje jazzowe potańcówki w Warszawie. Wydarzenie odbywa się cyklicznie m.in. w Cafe Pląs, której jest współwłaścicielem, i jego celem jest łączenie pokoleń. Dlatego na miejscu bawią się rodzice, dzieci, młodzież i seniorzy. Zachęcony sukcesem swoich potańcówek Maciej Musiał postanowił przenieść je do Krakowa. Gdy tylko wpadł na ten pomysł, od razu odezwał się do prezydenta Krakowa, o czym informuje Plejada. Jak się okazuje, prezydent Aleksander Miszalski odpisał błyskawicznie.

Pomysł na potańcówki w Krakowie pojawił się w głowie Macieja Musiała zupełnie naturalnie. Jak się okazuje, aktor mieszkał tam cztery lata i to właśnie tam ukończył Akademię Sztuk Teatralnych, o czym wspomniał w rozmowie z "Wysokimi Obcasami". "Kocham to miasto, mieszkałem w Krakowie przez cztery lata podczas studiów na Akademii Sztuk Teatralnych. Bardzo miło wspominam ten czas, dlatego uwielbiam tu wracać" - powiedział i ujawnił, jak wyglądał jego kontakt z prezydentem Krakowa. "Napisałem bezpośrednio do prezydenta miasta, Aleksandra Miszalskiego. Odpisał po godzinie: 'Wpadaj, pogadamy!'".

Potańcówka Macieja Musiała w Krakowia. Znamy szczegóły

Potańcówka zorganizowana przez aktora odbędzie się już w sobotę, 12 lipca, podczas Krakowskiej Nocy Jazzu. Na scenie pojawi się Albert Karch Ensemble, a w jego składzie zagrają m.in. laureaci Fryderyków, między innymi saksofonista Kuba Więcek. Poza tym będzie można posłuchać Kerna, Gershwina, Ellingtona. "Wspaniale, że podczas potańcówki można wykorzystać cały potencjał jazzu - zwykle tylko się go słucha, na siedząco, nie ma przestrzeni do tańca. W trakcie krakowskiej Nocy Jazzu będzie można tańczyć, jakby nie było jutra" - powiedział Maciej Musiał. O tym wydarzeniu Maciej Musiał opowiedział także 12 lipca w "Dzień dobry TVN", gdzie rozmawiał z Pauliną Krupińską i Damianem Michałowskim.