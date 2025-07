Bez wątpienia Sławosz Uznański-Wiśniewski to obecnie najpopularniejszy Polak na świecie. Przebywa bowiem w Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, a na Instagramie relacjonuje swoją nietypową codzienność. Okazuje się, że Sławosz Uznański-Wiśniewski nie zapomina o aktywności fizycznej i każdego dnia ostro ćwiczy. Pokazał na swoim profilu, w jaki sposób to robi.

REKLAMA

Zobacz wideo Stało się! Sławosz Uznański poleciał w kosmos jako drugi Polak w historii

Sławosz Uznański-Wiśniewski trenuje nawet w kosmosie. Pokazał, jak dba o formę

Okazuje się, że nawet na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) na orbicie okołoziemskiej nie ma mowy o próżnowaniu i odpuszczeniu aktywności fizycznej. Sławosz Uznański-Wiśniewski podkreślił w najnowszym poście, że dbanie o formę jest wręcz koniecznością. W przeciwnym wypadku powrót na Ziemię mógłby skończyć się dla astronauty problemami fizycznymi. Przy okazji Uznański zdradził, w jaki sposób trenuje.

"Codzienna aktywność fizyczna jest obowiązkowym elementem dnia astronauty przebywającego na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. To fizjologiczna konieczność, bez której nie da się wrócić na Ziemię w dobrej formie. Brak grawitacji to wyzwanie dla ludzkiego ciała - układ mięśniowy i kostny szybko ulega osłabieniu, dlatego dbam o swój codzienny trening. Do wykorzystania mam urządzenia oporowe czy maszynę do ćwiczeń z obciążeniem" - napisał Sławosz Uznański-Wiśniewski.

Codzienność astronauty fascynuje internautów. Zalewają go pytaniami

Nie da się ukryć, że od kiedy Sławosz Uznański-Wiśniewski oddalił się od Ziemi o 400 kilometrów, zdobył rzeszę fanów w social mediach. Internauci śledzą poczynania astronauty z zapartym tchem i zalewają go licznymi pytaniami. Nie inaczej było tym razem, jak Sławosz Uznański-Wiśniewski pokazał swój trening. "Czy pan się męczy w czasie treningu na ISS?", "Ile razy lub sumarycznie minut dziennie musicie ćwiczyć?", "A gotujecie tam coś?" - pytali ciekawi fani. Inni po prostu wyrazili swoje wsparcie dla Uznańskiego. "Super! Czekamy na kolejne relacje z treningów!", "Miło się ogląda pana drogę w kosmosie. Za każdym razem widzę uśmiech i szczęście wypisane na twarzy. Super się ogląda fajnych ludzi, robiących fajne rzeczy" - pisali.