Ida Nowakowska należy do grona polskich celebrytek. Pokochała świat telewizji ze wzajemnością. Po skończonej pracy w TVP rozwija się za granicą i być może wkrótce dołączy do Polsatu. Nowakowska przyszła na świat 7 grudnia 1990 roku jako córka Joanny Marii Żamojdo oraz Marka Nowakowskiego. Co wiadomo na temat ojca prezenterki?

Ida Nowakowska miała bardzo szanowanego ojca. Zabłysnął w świecie książek

Wybitny pisarz to ojciec gwiazdy. Nazywano go "następcą Hłaski" za dobre dzieła. Uwielbiał literaturę powojenną oraz realizm peryferyjny. Działał także jako publicysta i scenarzysta. Sama Nowakowska przełamała się na temat znanego ojca w rozmowie z Kubą Wojewódzkim. - Uważam, że jeszcze nie jestem na tym poziomie intelektualnym, na którym powinnam się tym chwalić. Uważam, że jeszcze nie reprezentuję w najlepszym świetle intelektualnym swojego taty. Mój tata był najmądrzejszym człowiekiem, jakiego w życiu poznałam - przekazała. Marek Nowakowski nie poślubił matki Idy Nowakowskiej. Był z kolei żonaty Jolantą Nowakowską. Mimo tego pisarz starł się poświęcać czas córce z nieślubnej relacji. - Kiedy myślę o swoim tacie, nigdy nie mam momentu pustki, tylko jest pełnia, bo mój tata był wartościowym człowiekiem - przekazała Nowakowska Plejadzie. Nowakowski zmarł w 2014 roku.

Ida Nowakowska ubiera syna jak za dawnych lat. Piękne porównanie

Na Instagramie gwiazdy możemy znaleźć zdjęcie z Maksymilianem Markiem, który spaceruje z mamą w niebanalnej kreacji. Wzorowała się na dawnym zdjęciu, kiedy jej tata przechadzał się u boku ojca. "Cztery pokolenia Nowakowskich. Teraz wiecie, czemu Maksymilian Marek nosi kaszkiety. Mój tata też nosił je od dzieciństwa. 2 kwietnia obchodziliśmy rocznicę jego urodzin" - wspomniała tancerka we wzruszającym poście na Instagramie. Syn gwiazdy wychowuje się w pełnej rodzinie, ale gdy patrzy na niego, ma smutną refleksję. - Bardzo mi go brakuje, gdy patrzę na mojego synka i wiem, że byłby bardzo dumny z tego, że ma takiego wnuczka. To wszystko tak brzmi smutno, ale jest to pozytywne - naprawdę wierzę w to, że się spotkamy i że on tam jest - wyznała Plejadzie, mówiąc o Nowakowskim.