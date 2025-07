Małgorzata Kożuchowska urodziła syna mając 43 lata. Sama przyznała w "Twoim Stylu", że "ocknęła się w ostatniej chwili". "Zawalczyłam o dziecko. Byłam o krok od tego, żeby przegapić szansę na macierzyństwo" - przekazała gwiazda "Rodzinki.pl". Z racji premiery serialu "Aniela", który jest dostępny na Netfliksie, aktorka zaczęła wywiadowe tournée. U Bogdana Rymanowskiego opowiedziała trochę o życiu prywatnym.

REKLAMA

Zobacz wideo Zwiastun "Anieli". Obejrzycie?

Małgorzata Kożuchowska zaskoczona wyznaniem syna. Przytoczyła jego słowa

Gwiazda przyszła do domu po zagraniu spektaklu "Mąż i żona", sztuki, która została zainspirowana dziełem Fredry. Odwiedziła syna w łóżku, ponieważ wróciła wieczorową porą. Jan Franciszek od razu poznał po fryzurze mamy, jaką rolę grała tego wieczoru. Syn Kożuchowskiej interesuje się bowiem jej zawodem. Następnie wskazał na twarz aktorki i zapytał o... bruzdy nosowo-wargowe. - Myślisz, że da się coś z tym zrobić? Czy to już tylko operacja plastyczna - zaskoczył aktorkę. Następnie chłopiec uspokoił mamę. - Nie martw się. To i tak jest twoja najmniejsza wada - przekazał, co znowu zszokowało Kożuchowską. Dopytała więc, o jaką cechę chodzi. - Upartość - wypalił syn.

Taki krótki dialog przed zaśnięciem

- podsumowała ze śmiechem aktorka u Rymanowskiego.

Małgorzata Kożuchowska jest świadomą mamą. Jej syn nie korzysta często z telefonu

Żyjemy w erze, kiedy telefony służą nam do wszystkiego. Już nie tylko do kontaktu, ale i do pozyskiwania wiedzy, rozrywki oraz zarabiania. Elektronika może być szczególnie niebezpieczna dla młodych i Kożuchowska doskonale zdaje sobie z tego sprawę. - No, ja bym zabrała dzieciom technologię - wyznała. Czy jej syn czasami korzysta z telefonu? - Bardzo rzadko, np. prosi mnie, by wysłać SMS-a do jakiegoś kolegi, albo że chce zadzwonić do taty - przekazała gwiazda. - Oczywiście ma iPada i wydzielany ten czas, kiedy może grać. Nie dało się go od tego uchronić. Ale telefonu na razie się wystrzegliśmy. Po prostu uważam, że to robi sieczkę z mózgu, wpływa na emocje dzieci, to jest przebodźcowanie... - dodała.