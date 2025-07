Kinga Duda zdecydowała się na kameralną ceremonię ślubu w Pałacu Prezydenckim. To na pewno był wzruszający dzień dla niej i dla rodziny. Nie ma w sieci oficjalnych zdjęć z uroczystości, jednak na niektórych profilach można dowiedzieć się kilku szczegółów. Fryzjerka panny młodej postanowiła podzielić się refleksją na temat jej wielkiego dnia i całej znajomości.

Kinga Duda poruszyła fryzjerkę. Co za upięcie

Za włosy córki Andrzeja Dudy od lat odpowiada ta sama stylistka - Anya Ganea, która specjalizuje się w ślubnych upięciach. W tak ważnym dniu Kinga Duda nie mogła obejść się bez jej pomocy. Widzimy, że postawiła na klasycznego koka z falowaną grzywką. "Dziś moje serce pęka z dumy i wzruszenia. Dziewięć lat… tyle trwa nasza wspólna historia. A wczoraj byłaś panną młodą!" - czytamy opis posta fryzjerki. Wspomniała następnie o relacji z Kingą Dudą. "To coś więcej niż tylko upięcie. To symbol zaufania, które budowałyśmy przez prawie dekadę. Dziękuję za ten zaszczyt, za emocje i za to, że mogłam być częścią tak wyjątkowego dnia. Tego nie zapomnę nigdy" - podsumowała.

Widzimy, że tego pamiętnego dnia Duda postawiła na koronkową sukienkę, która idealnie wygląda przy tak eleganckiej fryzurze. Internauci nie kryli podziwu w komentarzach. "Przepiękna fryzura! Gratulacje dla panny młodej! I dla ciebie - to wielka sztuka zbudować taką prawdziwą relację z klientką. Opartą na zaufaniu, uważności na czyjeś potrzeby oraz oddaniu", "Jestem dumna z ciebie, przepięknie", "Aniu, nie jest to dla mnie zaskoczeniem. Masz nie tylko ogromny talent - to co tworzysz to coś więcej!" - czytamy.

Kinga Duda wzięła ślub. Co wiemy na ten temat?

Podczas uroczystości nie mogło zabraknąć jedzenia na poziomie. Według portalu ShowNews Duda postawiła na menu od Agnieszki i Marcina Kręglickich, którzy mieli zaserwować gościom współczesną, polską kuchnię. Zaproszeni mogli liczyć na carpaccio z pieczonych buraków z musem z orzechów włoskich, pierś z kaczki w sosie z czerwonej porzeczki i rabarbaru oraz eskalopki cielęce w kremowym sosie z kurkami i koprem. To oczywiście tylko część pozycji z weselnego poczęstunku. W menu dostępnym na Instagramie możemy wyczytać, że za osobę można zapłacić od 390 do 430 złotych. Na weselu Dudy miało bawić się 50 gości.