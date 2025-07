Weronika Zubowicz dała się poznać szerszej publiczności dzięki wystąpieniu w takich produkcjach jak "Klan", "Jak zostać gwiazdą" oraz "Bokser". Znamy ją także z bycia ring girl dla federacji KSW. Aktorka skupia się obecnie na przełomowych okresie w sferze prywatnej - Zubowicz wkrótce powita potomka. Nie zamierza jednak długo przebywać w domu, ponieważ chce jak najszybciej wrócić do wykonywania zawodu.

Weronika Zubowicz ogłosiła, że spodziewa się dziecka. "Zrobię wszystko"

Aktorka jest w związku z Przemysławem Zubowiczem, z którym stanęła na ślubnym kobiercu w 2021 roku. Razem wspierają się w sprawach zawodowych, ponieważ to właśnie ukochany gwiazdy przekonał ją do rozwijania się w show-biznesie. Posiadanie potomstwa było dla nich kolejnym celem. - Gdy w końcu zobaczyłam upragnione dwie kreski na teście ciążowym, poczułam się najszczęśliwszą kobietą na świecie - podsumowała aktorka w "MamCaście". 10 lutego Zubowicz wyznała światu, że jest w ciąży. "Nie potrafię opisać emocji, które towarzyszą mi od chwili, gdy dowiedziałam się o tej maleńkiej istotce, którą noszę pod sercem. Czuję ogrom ekscytacji, radości, ale i odrobinę strachu... Jedno wiem na pewno - nigdy nie byłam tak szczęśliwa" - przyznała w social mediach. Zakochani z radością oczekują narodzin córki. Gwiazda chce być pracującą mamą i nie widzi dla siebie lepszego scenariusza. Wyjawiła, że w jej przypadku "ciąża trochę rozleniwia". Aktorka chce realizować kolejne cele i nie wyobraża sobie być zajęta tylko jednym zadaniem. - Dla mojego dzieciątka zrobię wszystko. Planuję czteromiesięczny urlop macierzyński, ale jak po powrocie do pracy poczuję, że córeczka mnie potrzebuje, rzucę wszystko inne i cały czas poświęcę jej - przekazała w "MamCaście".

Weronika Zubowicz chce szybko wrócić do zawodu. Co na to jej partner?

Aktorka ma wspaniałą relację z partnerem, co widać na Instagramie. Decyzja o powrocie do pracy na pewno była z nim przedyskutowana. "Mąż nie ma teraz ze mną łatwo" - podsumowała gwiazda w wywiadzie. Na Instagramie Zubowicz nie brakuje kadrów z ukochanym, a także rad dotyczących ciężarnych. Pokazuje sposoby na poprawienie samopoczucia w ciąży, a także inspiruje stylizacjami.