Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski to zgrany duet w sferze zawodowej i prywatnej. Prezenterzy prowadzili razem "Pytanie na śniadanie", a następnie przenieśli się do konkurencji i aktualnie spełniają się w załodze programu "halo tu polsat", który wraca na antenę w sierpniu. Kurzopki jako zapaleni podróżnicy nie mogli ominąć okazji na letni urlop.

REKLAMA

Zobacz wideo Serowska jest taką macochą

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski pozdrawiają z Wilna. Internautka uczepiła się jednego

"Piękne to Wilno. Byliście kiedyś?" - zapytała prezenterka na Facebooku. Pokazała kilka zdjęć w kobiecych i letnich kreacjach. Cichopek wybrała na zwiedzanie Wilna czerwoną sukienkę z falbanami oraz kwiecistą kreację prawie do samej ziemi. Zapozowała z uśmiechem u boku ukochanego. "Wilno piękne i ta czerwona sukienka też", "Ślicznie razem wyglądacie", "Piękna z was para podziwiam" - czytamy w komentarzach. Jedna z internautek podzieliła się nietypowym przemyśleniem. Nawiązała do potomków prezenterki. "A pomyśl o dzieciach" - ujęła krótko, co wywołało żywą dyskusję. Przypomnijmy, że dziećmi Katarzyny Cichopek opiekuje się także Marcin Hakiel. Razem z byłą żoną postawili na opiekę naprzemienną, co praktykują już kolejny rok. Nowa partnerka tancerza, czyli Dominika Serowska, ma dobry kontakt z Adamem i Heleną, ale nie wtrąca się w sposób wychowania dzieci.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski staną na ślubnym kobiercu? Smaszcz zabrała głos

Duet prezenterów nadal co pewien czas spotyka się w sądzie z byłą żoną Kurzajewskiego. Paulina Smaszcz z kolei często odsłania swoją perspektywę na temat nowej relacji dziennikarza. Kobieta petarda w ostatniej rozmowie z Party została zapytana o ewentualny udział w ceremonii ślubu znanej dwójki. - Życzę im jak najlepiej. Ja nawet mogłabym zostać świadkiem na ich ślubie, gdyby mnie poprosili. Naprawdę życzę im, żeby było im jak najlepiej. Uważam, że jak mojemu byłemu mężowi będzie dobrze, to będzie też dobrze moim dzieciom. Ja chcę, żeby oni mieli dobre kontakty z ojcem - przekazała krótko Paulina Smaszcz.