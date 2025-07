Diogo Jota spełniał się jako piłkarz Liverpoolu i reprezentant Portugalii. Kilka dni przed tragiczną podróżą autem do Wielkiej Brytanii wziął ślub z miłością życia. Osierocił ponadto trójkę dzieci. Wskutek wypadku zginął nie tylko piłkarz, ale i jego brat Andre Silva. Świat sportu opłakuje tę tragedię, którą skomentował sam Cristiano Ronaldo. "To jest bez sensu. Przed chwilą byliśmy razem w drużynie narodowej, przed chwilą się ożeniłeś. Rodzinie, żonie i dzieciom składam kondolencje i życzę im wiele siły. Wiem, że zawsze będziesz z nimi. Spoczywajcie w pokoju Diogo i Andre. Będziemy za wami tęsknić" - napisał gwiazdor. Co wiadomo na temat dramatu?

REKLAMA

Zobacz wideo Tragiczny finał jazdy Audi

Diogo Jota nie żyje. Policja mówi nie tylko o przekroczonej prędkości

Służby poinformowały o tym, że kierowca lamborghini znacznie przekroczył dozwoloną prędkość.Miała ona wynosić 120 km/h w chwili, gdy auto wypadło z drogi. Jeszcze wcześniej mówiono, że bracia zginęli po tym, jak pękła opona w aucie i wszystko pokryło się ogniem. Co więcej mówią służby? "Trwają prace nad raportem ekspertów i jego finalizacją" - podaje Daily Mail. Śledczy badają teraz ślad pozostawiony przez jedno z kół auta. "Wszystko wskazuje na to, że na tym odcinku autostrady może dojść do znacznego przekroczenia prędkości dozwolonej" - doprecyzowano. Wspomniano także o znanym piłkarzu. "Wszystkie przeprowadzone na chwilę obecną testy wskazują, że kierowcą pojazdu, który spowodował wypadek, był Diogo Jota" - czytamy. Ekspert Javier Lopez Delgado dodaje, że jednym z czynników tragedii była także nierówna nawierzchnia. To nie wszystko, co przekazał. "Gdyby jechali z prędkością 55 mil na godzinę [to około 88 km/h - red.], prawdopodobnie nie zginęliby" - zaznaczył. Czekamy na oficjalne informacje w sprawie.

Diogo Jota miał przed sobą całe życie. Książę William jest przerażony jego historią

O tragicznym wypadku słyszał już cały świat. W żałobie pogrążeni są bliscy zmarłych oraz przyjaciele. O dramacie słyszał nawet książę William, który podzielił się refleksją na Instagramie. "Jako członek rodziny piłkarskiej jestem bardzo zdruzgotany doniesieniami o śmierci Diogo Joty i jego brata. Łączymy się w bólu z jego rodziną, przyjaciółmi oraz wszystkimi, którzy go znali" - przeczytaliśmy.