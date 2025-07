Antoni Królikowski wciąż formalnie jest w związku małżeńskim z Joanną Opozdą, chociaż rozstali się na początku 2022 roku. Aktorzy nie pozostają w dobrych relacjach, czemu dawali wyraz w mediach przez wiele miesięcy. Królikowski tworzy dziś rodzinę z Izabelą Banaś, z którą ma małą córkę Jadwigę. Aktor chętnie pokazuje w mediach kulisy codziennego życia. Tym razem postawił na kadr urodzinowy.

Izabela Banaś obchodzi urodziny. Królikowski przypomniał o tym światu

Aktor opublikował na Instagramie zdjęcie z letniego wypadu w plener z partnerką. "Mój ulubiony człowiek ma dziś urodziny" - obwieścił. Banaś zapozowała radośnie w kapeluszu z lekkim uśmiechem na twarzy. W ostatnim poście pary widzieliśmy z kolei czerwcową relację z wyjazdu nad morze. Nie zabrakło ujęć z beztroskiego spędzania czasu z córką, eventu i spacerowania. Królikowski nie ukrywa, że pojawienie się Jadwigi wiele zmieniło w jego życiu. Zachwycał się nią w śniadaniówce Polsatu. - Jadzia jest niesamowita, cudowna. Jak na małe dziecko daje nam pospać i pozajmować się swoimi sprawami, ale to w dużej mierze zasługa mojej Izy, z której jestem szalenie dumny, która potrafi się tak zająć tym dzieckiem, że tak naprawdę codziennie mała zasypia na mnie i mamy to już tak wyćwiczone (...). To jest taki moment nasz i uwielbiam to - przekazał "halo tu polsat".

Antoni Królikowski wstawia rodzinne zdjęcia. Nie zgadniecie, kto go wspiera

Po tym, jak konflikt z Joanną Opozdą nieco ucichł, Królikowski zaczął dzielić się w mediach nowym rozdziałem w życiu prywatnym. Zabrał Izabelę Banaś na ściankę i pokazywał, że jest z nią szczęśliwy. Pod majówkowym postem, gdzie zapozował z rodziną nie zabrakło podzielonych reakcji internautów. Do grona wspierających aktora należy Jakub Rzeźniczak, który też ma na koncie kilka afer. Obecnie układa życie u boku Pauliny Rzeźniczak, z którą doczekał się córki Antoniny. Jesteście ciekawi, co piłkarz napisał pod postem Królikowskiego? "I pięknie! Wszystko tak, jak powinno być! Dużo szczęścia!" - skomentował sportowiec.