"Milionerzy" uczą i bawią. Kojarzą nam się przede wszystkim z Hubertem Urbańskim, który po ponad 20 latach spakował manatki i postawił na rewolucyjną zmianę w karierze, przenosząc się do stacji, której dyrektorem programowym jest Edward Miszczak. Nowy teleturniej będzie miał podobno zmienione reguły gry...

REKLAMA

Zobacz wideo Urbański słucha tego podcastu!

"Milionerzy"w Polsacie przejdą odrodzenie. Uczestnicy mogą być w szoku

Ochotnicy walczą w programie o milion złotych, ale wiadomo - nie każdy potrafi wytrwać do końca. Teleturniej wielu pomógł się wzbogacić o kilkadziesiąt tysięcy złotych. Do tej pory ochotnicy mogli posiłkować się opcjami dodatkowymi jak "pół na pół", "pytanie do publiczności", "telefon do przyjaciela" i "zamiana pytania". W Polsacie ma odpaść jedno z kół ratunkowych, co ustalił "Fakt". Według dziennika nie będzie możliwości zamiany pytania. To na pewno utrudni grę wielu uczestnikom. Przypomnijmy, że ten wariant stanowił najnowsze koło ratunkowe, o którym pisaliśmy w 2020 roku. Taka pomoc była dostępna w czasie pandemii, kiedy nagrywano odcinki bez udziału publiczności. Zamiana pytania była później ponownie w programie po czterech latach i uaktywniała się po zdobyciu 40 tys. złotych. Mniejsza liczba kół ratunkowych wiąże się z większym ryzykiem. Co sądzicie o takim scenariuszu?

Hubert Urbański żegna się z TVN i ogłasza zmianę

"Milionerzy" cieszyli się dużą oglądalnością w TVN. Widzowie cenili stałe godziny emisji oraz odcinki specjalne z udziałem gwiazd, w których wygrana była przekazywana na szczytny cel. W teleturnieju brała udział chociażby Małgorzata Rozenek-Majdan oraz Kinga Rusin. Celebrytkom towarzyszył niezmiennie ten sam prowadzący, który teraz przeszedł do Polsatu. - To była naturalna decyzja - przekazała stacja. Więcej na ten temat ujawnił Edward Miszczak. - Bardzo się cieszę, że Hubert zdecydował się pójść za formatem i przyjął naszą propozycję. Nawet nie chcę wyobrażać sobie innej osoby w roli prowadzącego "Milionerów" i na szczęście nie muszę. (...) Jestem bardzo zadowolony, że Polsat będzie mógł pokazać im nowe odcinki ulubionego programu w wersji, którą pokochali. Jestem też przekonany, że nowi widzowie, docenią kunszt Huberta w tej roli i rzesza fanów najlepszego teleturnieju na świecie będzie się systematycznie powiększać - przekazał dyrektor programowy, nie kryjąc satysfakcji z nowego nazwiska na pokładzie.