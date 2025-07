Serial "Ranczo" od lat jest hitem, mimo że ostatni odcinek został wyemitowany 27 listopada 2016 roku. Wciąż można jednak oglądać odcinki produkcji w serwisach streamingowych, dzięki czemu fani nie muszą rozstawać się z ulubionymi bohaterami. Do tej pory wielu z nich ma też nadzieję, że ich ukochana produkcja zostanie wznowiona. Serialowe gwiazdy co jakiś czas podsycają te pragnienia, wrzucając wspólne zdjęcia lub nagrania. Tym razem do sieci trafiło zdjęcie dwóch największych gwiazd "Rancza" - Cezarego Żaka i Piotra Pręgowskiego. Fani oszaleli.

Kozioł i Pietrek z "Rancza" na "spotkaniu po latach". Lawina komentarzy

Fani "Rancza" piali z zachwytu, gdy zobaczyli, jakie zdjęcie trafiło na facebookowy profil Cezarego Żaka, który przez dziesięć lat wcielał się w podwójną rolę w produkcji. W "Ranczu" grał bowiem braci bliźniaków - wójta Pawła Kozioła i księdza Piotra Kozioła. Aktor zapozował u boku słynnego Patryka Pietrka, serialowego pijaczka, który potem został miejscowym artystą. W tę rolę wcielał się Piotr Pręgowski.

"Spotkanie po latach" - napisał Cezary Żak. Co ciekawe, Piotr Pręgowski zapozował w stroju księdza z koloratką pod szyją. Fani od razu ruszyli do komentowania, nawiązując do ich serialowych ról i słynnego powiedzonka Pietrka. "To Pietrek został wikarym?", "Widocznie Jola dała popalić, a biskup zrezygnował z kapłaństwa, wrócił prezydent Kozioł po swojej kadencji, spotkał Pietrka", "Ooo mamuńciu!", "No to się porobiło, Pietrek księdzem, co na to Jola i bliźniaki?", "Ło mamuńciu, to Pietrek proboszczem został", "Pietrek na księdza", "Ja wiedziałam, że z tego Pietrka to jeszcze będą ludzie" - żartowali fani. Warto dodać, że Cezary Żak i Piotr Pręgowski spotykali się na wielu planach, nie tylko w serialu "Ranczo". Grali również m.in. w produkcji "Ludzie Chudego".

Serial "Ranczo" powróci? Fani wciąż mają nadzieję

Fani "Rancza" regularnie dopytują, czy "Ranczo" powróci na ekrany. Ostatnio zrobili to, gdy w sieci pojawiło się nagranie z udziałem inny aktorów serialu - Piotra Ligienza, Violetty Arlak, Beaty Kowalskiej, Emilii Komarnickiej i Bogdana Kalusa. Aktorzy zatańczyli do utworu, który był stworzony na potrzeby "Rancza" i do tego wykonany przez serialowego Pietrka. Wtedy fani zachwycili się ich wykonem i dopytywali, czy nagranie oznacza powrót na plan. "Jak będzie kolejny sezon 'Rancza", to nie wychodzę z domu, tylko oglądam", "Ranczo wraca?" - dopytywali. Niestety, już od dawna zarówno twórcy, jak i aktorzy stanowczo zaprzeczają, by mieli wrócić na serialowy plan.