Adam Sztaba i Dorota Szelągowska związali się w 2002 roku. Przez lata tworzyli nieformalny związek i na ślub zdecydowali się dopiero po 11 wspólnych latach. Niestety, jako małżeństwo przetrwali jedynie dwa kolejne i w 2015 roku się rozwiedli. Teraz Adam Sztaba w wywiadzie wspomina relację z Dorotą Szelągowską i ujawnia przyczyny ich rozstania. Jedno wyznanie mocno zaskakuje.

Adam Sztaba i Dorota Szelągowska tworzyli zgraną parę. Jedna rzecz wszystko zniszczyła

Adam Sztaba jest obecnie mężem Agnieszki Dranikowskiej, z którą ma dziewięcioletniego syna Leopolda. Para związała się w 2014 roku, a dwa lata później wzięła ślub. W 2016 roku powitała też na świecie syna. Poza życiem rodzinnym Adam Sztaba wciąż skupia się też na karierze - komponuje muzykę i gra z największymi artystami. Wśród licznych obowiązków znalazł jednak chwilę na rozmowę z Andrzejem Sołtysikiem dla Świata Gwiazd. W szczerym wywiadzie wrócił wspomnieniami do relacji z Dorotą Szelągowską i wspomniał, jak dużo wtedy pracował, co przyczyniło się do ich rozstania.

"To kawał czasu, w tym półtora roku to małżeństwo. Nie wiem, dlaczego przez ten cały czas nie myśleliśmy o ślubie. Żyliśmy jak małżeństwie. Ten czas 'Tańca z gwiazdami' i innych programów telewizyjnych, to to był właśnie związek z Dorotą, gdzie ona przeżyła rzeczywiście tę moją nieobecność i tego małego syna, którego wychowywałem wspólnie z Dorotą, Antka cudownego, który no, który pewnie tęsknił i pewnie tego swojego taty nie miał tyle, ile by chciał. Także to był tak, na pewno taki trudny moment budowania się tej mojej tam drogi, powiedzmy artystycznej" - wyznał, jednocześnie podkreślając, że dużo go z Dorotą Szelągowską łączyło - poczucie humoru, wspólne plany, wychowanie jej syna.

Adam Sztaba zaskoczył wyznaniem o Dorocie Szelągowskiej. Tego nikt się nie spodziewał

Przy okazji muzyk ujawnił nieznane fakty z życia byłej żony. Nie każdy być może wie, że ma ona ukryte talenty, których nie ujawnia publicznie. "Dorota zawsze była inteligentna, szybka, błyskotliwa, więc myślę, że to porozumienie po prostu. Ona nawet miała też talent muzyczny, co ciekawe, umiała parodiować Edytę Górniak. I to dobrze. No i talent pisarski, oczywiście po mamie najpewniej, aczkolwiek tam cała rodzina była bardzo taka pisarsko-polonistyczna. Dorota już wtedy sobie tam pisywała, chociaż nie bez trudu, bo cały czas żyła w takim przeświadczeniu, że nawet te pierwsze próby, jakby się pokazały szerzej, gdzieś na światło dzienne wyszły, to zawsze byłyby sklasyfikowane jako 'o okej, no córcia mamusi', nie? Ona ma talentu na trzy, cztery osoby przynajmniej. I musiała trochę poczekać na to, żeby tak dojrzeć" - powiedział Adam Sztaba. Muzyk zdradził też, że miewa sporadyczny kontakt z Dorotą Szelągowską.