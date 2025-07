Agnieszka Włodarczyk co pewien czas raczy obserwatorów kadrami z jej domu. Jest utrzymany w jasnych kolorach, które zresztą stworzyły świetne tło dla instagramowych materiałów. Teraz aktorka zaskoczyła kolejnym kadrem. Trzeba przyznać, że bardzo przypadł do gustu internautów. Jesteście ciekawi, jak śpi gwiazda?

REKLAMA

Zobacz wideo Włodarczyk i Karaś wzięli ślub w tajemnicy!

Agnieszka Włodarczyk urządziła się w bajecznym stylu. Spójrzcie na tę przestrzeń

"Mniej mnie tutaj ostatnio, ale obiecuję, że już wracam. Nawet jeśli masz najlepszą ekipę do remontu, zawsze jest zamieszanie, zawsze są decyzje, które w tym momencie wydają się najważniejsze na świecie ,bo będzie się żyć w tej przestrzeni parę lat" - zaczęła w najnowszym poście aktorka. Została uchwycona w momencie, kiedy opuszczała przestronną sypialnię. Postawiła na jasną, drewnianą podłogę i minimalistyczne łóżko. Wrażenie wywołują w tym pomieszczeniu ogromne okna oraz przeszklone drzwi. Na samej górze widać także małe witraże, co jest ciekawym elementem. Co więcej przekazała Włodarczyk? Przyznała, że projektowanie domu zaczęło być dla niej męczące. "Miało być tylko cyklinowanie i malowanie, a skończyło się na zmianie koloru frontów w kuchni, w salonie, koloru ścian w łazienkach, potem nowe listwy, kabina prysznicowa, wymiana blatu w kuchni i wymiana AGD. Teraz tylko dywan i koniec…chyba. Potem ogród, ale muszę chwilę odpocząć, więc pewnie ogarnę go na jesień" - czytamy.

Dom WłodarczykOtwórz galerię

Agnieszka Włodarczyk pokazała stylowy przedpokój i salon. Estetyka na pierwszym miejscu

Co więcej z domu Włodarczyk znajdziemy na jej Instagramie? Stylowy salon to z pewnością przestrzeń, w której aktorka wypoczywa z bliskimi. Postawiła w tym miejscu na połączenia drewna, granatu i bieli. Wyjątkowo wzruszającym elementem przy wejściu do domu jest jej zdjęcie, kiedy była w ciąży. Na fotografii Robert Karaś całuje ją. W korytarzy gwiazda postawiła na białe, minimalistyczne meble oraz wzorzystą podłogę w szaro-białych akcentach. Wiemy także, że aktorka ma wygodną i granatowo-szarą kanapę, która wspaniale wygląda przy jasnych ścianach.