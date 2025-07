Małgorzata Rozenek-Majdan gościła z mężem w plenerowym studiu "Pytania na śniadanie", gdzie z pasją opowiadali o kobiecej piłce nożnej. Razem jeżdżą na mecze i wspierają sportsmenki, co podkreślili zresztą w rozmowie. Wielu jednak zdziwiło się widokiem Rozenek-Majdan w konkurencyjnej stacji. Czy ten ruch zaszkodził jej pozycji w TVN?

Małgorzata Rozenek-Majdan miała odebrać nieprzyjemny telefon. "Nie przeprosiła"

Celebrytka ma jedną z najmocniejszych marek osobistych w polskim show-biznesie. Zrealizowała wiele programów telewizyjnych, ma markę odzieżową, stałe współprace na Instagramie i znajduje przy tym czas, aby walczyć o sprawy in vitro. Czy to oznacza, że w TVN ma stabilną pozycję i może odwiedzać konkurencję? Najnowsze doniesienia mogą niepokoić. Rozenek-Majdan po występie w "Pytaniu na śniadanie" miała odbyć rozmowę z dyrektorką programową. "Od razu po skończonym programie zadzwoniła do niej Lidia Kazen i zapytała, czy jej udział w programie TVP2 to znak, że ma zamiar tam pracować. Doszło do ostrej wymiany zdań, w której padły słowa, że może warto się rozstać. Rozenek uważa, że jej potencjał nie jest wykorzystywany w pełni. Marzyła o prowadzeniu 'Azji Express', ale dyrektor programowa uznała, że do tej roli lepiej nadaje się Iza Krzan" - dowiedział się Pudelek. Jak na to miała zareagować celebrytka? "Rozenek ma zakaz udziału w programach konkurencyjnej stacji TVN, ale za swoje zachowanie nie przeprosiła. Uważa, że jej pozycja jest silna i to nie powinno jej zaszkodzić" - przekazał informator serwisu.

Małgorzata Rozenek-Majdan ma portfolio w TVN, którego można zazdrościć

Część gwiazd odchodzi ze stacji i zaczyna nowe etapy w karierze. Tak też się stało z Agnieszką Woźniak-Starak, Gabi Drzewiecką i Hubertem Urbańskim. Wieloletnie twarze TVN potrafią rozstać się z dotychczasowym pracodawcą. U Rozenek-Majdan sytuacja wygląda inaczej. Jest związana ze stacją od 2012 roku i do tej pory pokazała się nam w "Perfekcyjnej Pani Domu", "Projekcie Lady", "Bitwie o dom", "Dzień Dobry TVN" oraz "Azji Express" i "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz". To tylko część jej sukcesów. Dawniej występowała także w TVN Style.