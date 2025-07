Hasbulla Magomedov - znany w sieci przede wszystkim jako Hasbulla, zasłynął w mediach społecznościowych, gdy zaczął wstawiać komediowe filmiki. Sławę przyniosły mu przede wszystkim te, na których parodiuje sceny z życia zawodników MMA. Na jego nagraniach pojawiał się Chabib Nurmagomiedow - znany z federacji UFC. Hasbulla szybko zyskał uznanie, a u jego boku zaczęły pojawiać się światowe gwiazdy - w tym Mike Tyson czy Shaquille O’Neal. Influencer ma karłowatość, która spowodowana jest niedoborem hormonu wzrostu. Ile tak naprawdę ma lat? Tyson sądził, że Hasbulla jest... dzieckiem. Nic bardziej mylnego!

REKLAMA

Zobacz wideo Szwed o wejściu w show-biznes w młodym wieku. "Czy na własnych dzieciach bym przeprowadziła taki eksperyment..."

Hasbulla obchodzi urodziny. Ile faktycznie ma lat?

Hasbulla od lat wstawia do sieci komediowe filmiki, dzięki którym zyskał popularność. Powszechnie wiadomo, że jego niski wzrost to wynik karłowatości. Tego faktu nie był jednak świadomy Mike Tyson. Gdy bokser poznał influencera doszło do zabawnej i dość niezręcznej wpadki. W sieci pojawiło się nagranie, na którym Hasbulla udawał, że okłada sportowca. W pewnym momencie rozbawiony Tyson wyciągnął ręce i przyciągnął do siebie Hasbullę, biorą go w ramiona. Następnie udawał, że gryzie go w ucho - nawiązując do słynnego pojedynku z Evanderem Holyfieldem, któremu ucho już faktycznie odgryzł. Całość wyglądała tak, jakby bokser bawił się z dzieckiem. Było to jednak mylne wrażenie spowodowane jego wzrostem. Influencer od dawna jest jednak dorosły. 07 lipca skończył bowiem 23 lata. Hasbulla stał się globalną gwiazdą, a jego twarz pojawiała się niemal wszędzie. W 2022 roku podpisał kontrakt z UFC, stając się jednym z promotorów federacji. Do dziś zebrał miliony obserwatorów na Instagramie.

Mike Tyson myślał, że Hasbulla jest dzieckiem. Tak się tłumaczył ze swoich gestów

Do wspomnianego spotkania Tysona i Hasbulli doszło w 2023 roku. Rok później bokser pojawił się w podcaście "All The Smoke Fight". Tam właśnie został zapytany o niefortunną wpadkę. "Myślałem, że to dziecko" - przyznał bokser wywiadzie. "A potem zaczął mnie bić… tak właśnie postępuję z dziećmi. Przytulałem się do tego gościa, a on ma jakieś 26 lat" - mówił Tyson. "Nic nie wiedziałem!" - podkreślał w rozmowie.