Emmanuel Olisadebe urodził się w Nigerii. Trafił do Polski jesienią 1997 roku. Wówczas został zawodnikiem Polonii Warszawa. Największe emocje wzbudził jednak, gdy trzy lata później zadebiutował w reprezentacji Polski jako pierwszy afrykański zawodnik w historii kadry. Co dzisiaj robi legendarny "Emsi"? Od lat nie zajmuje się już sportem. W Polsce też nie mieszka.

Emmanuel Olisadebe przez lata był gwiazdą kadry. Dziś nie interesuje go już sport

W lipcu 2000 roku Olisadebe odebrał polskie obywatelstwo z rąk Aleksandra Kwaśniewskiego - mimo że nie mówił po polsku, ani nie mieszkał w kraju na stałe od pięciu lat. Pomysłodawcą tej inicjatywy był selekcjoner Jerzy Englert, który miał do czynienia z piłkarzem w Polonii Warszawa. W sierpniu 2000 roku Olisadebe zadebiutował w kadrze i szybko zdobył uznanie polskich kibiców. Łącznie napastnik rozegrał w reprezentacji Polski 25 meczów - zdobył 11 bramek. Piłkarzowi wiodło się nie tylko w kadrze, ale i w karierze klubowej. Przez lata grał dla greckiego Panathinaikos. Później występował w barwach angielskiego Portsmouth FC. Następnie można go było zobaczyć w lidze cypryjskiej oraz chińskiej. Karierę zakończył w 2012 roku.

Okazuje się, że obecnie Olisadebe, który ma 47 lat, nie jest już związany ze sportem. Wyjechał do Nigerii i podjął się tam kariery w branży deweloperskiej. "Jestem fanem budowlanki i już w niej działam. Postawiłem pięć mieszkań i teraz czerpię z nich profity. Szóste mam już w trakcie budowy, choć pandemia zwolniła tę inwestycję. Generalnie biorę teraz życie powoli. Nie jestem pod żadną presją, nigdzie mi się nie spieszy" - mówił niegdyś w rozmowie z redakcją Sportowych Faktów. "Szczerze mówiąc, nie jestem zbyt ambitną osobą, taki mam charakter, więc nie mógłbym żyć w Europie, gdzie presja codziennego życia jest bardzo duża. Mieszkałem w Europie, więc potrafię to porównać. Według mnie w Nigerii żyje się o wiele łatwiej" - podkreślał.

Martins Ekwueme, kolega Olisadebe, wyjawił w rozmowie z Weszlo.com, że były reprezentant Polski ma również hotel. "Jest deweloperem. Buduje i sprzedaje nieruchomości. Ma swoje hotele. Jest spoko, wszystko u niego jest dobrze, nie ma powodów do zmartwień. Na zdjęciach widać było, że mu trochę kilogramów przybyło, ale trenuje jeszcze piłkę, w oldbojach sobie gra" - wyjawił Ekwueme.

Emmanuel Olisadebe miał żonę Polkę. Małżeństwo nie przetrwało

Olisadebe postanowił ożenić się z Polką, co było niezwykle medialnym wydarzeniem w kraju. Jego wybranką była Beata Smolińska. W 2001 doszło do ślubu, który odbył się w Pałacu Ślubów na warszawskiej Starówce. Świadkiem piłkarza był syn Jerzego Engela, a świadkową siostra bliźniaczka jego ukochanej. - Pan młody chciał, by obyczaje weselne były polskie. Pamiętam taką scenę: młoda para wyszła na taras, a tam zwykli przechodnie, spacerowicze, machali i pozdrawiali nowożeńców. Nie było żadnej wrogości, wręcz przeciwnie: otwartość. Pomyślałem, że było warto - wspominał Michał Listkiewicz, cytowany przez Sport.pl, który był jednym z gości na ceremonii. W 2017 roku Olisadebe i Smolińska się rozwiedli. Kobieta została w Polsce, był piłkarz wyjechał do Nigerii.

