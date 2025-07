Choć Marcin Rogacewicz w show-biznesie funkcjonuje już do wielu lat, media wcześniej nie interesowały się szczególnie mocno jego życiem prywatnym. Do czasu, aż w styczniu tego roku aktor został przyłapany podczas spaceru z Agnieszką Kaczorowską. Od tego momentu sporo mówi się o tym, że tę dwójkę ma łączyć coś więcej niż przyjaźń, jednak jak na razie żadne z nich nie potwierdziło tych rewelacji.

Ile lat ma Marcin Rogacewicz? Jest starszy od Agnieszki Kaczorowskiej

Ostatnio w życiu prywatnym Marcina Rogacewicza zaszły bardzo duże zmiany. W lutym media obiegła informacja, że zakończył wieloletnie małżeństwo. Sprawa rozwodowa miała zostać sfinalizowana w czerwcu, a, jak informował Pudelek, wystarczyła jedna rozprawa. Tymczasem aktor już kilkukrotnie widywany był w towarzystwie Agnieszki Kaczorowskiej. Na zdjęciach paparazzi, które trafiły do mediów pod koniec maja, para nie szczędziła sobie czułych gestów. Widać było, że się do siebie zbliżyli. Choć nie potwierdzono jeszcze oficjalnie, że Kaczorowska i Rogacewicz są razem, wiele osób nurtuje kwestia wieku pary. Wiadomo, że aktor jest od niej starszy. O ile dokładnie? Rogacewicz urodził się w 1980, a Kaczorowska - w 1992 roku. Dzieli ich więc 12 lat różnicy.

Agnieszka Kaczorowska w przeszłości tworzyła związek ze starszym mężczyzną. Dekadę temu spotykała się z reżyserem Rafałem Samborskim, który jest od niej starszy o 18 lat. Relacja nie przetrwała jednak próby czasu. Samborski w rozmowie z Jastrząb Post komentował w 2015 roku, że rozstali się w dobrych relacjach. - Nadal się lubimy, niemniej nie widzę w tym niczego sensacyjnego. Ja zajmuję się swoimi projektami, a Aga swoimi. Niewykluczone, że zawodowo zrobimy coś jeszcze wspólnie, tak jak niedawno razem robiliśmy klip taneczny, przy którym świetnie się bawiliśmy - powiedział.

Marcin Rogacewicz w "Tańcu z gwiazdami"? Ma zatańczyć z Agnieszką Kaczorowską

Wygląda na to, że w najbliższym czasie szum wokół Marcina Rogacewicz nie ucichnie. Jak dowiedział się właśnie Pudelek, aktor miał przyjąć propozycję udziału w "Tańcu z gwiazdami". Mało tego, na parkiecie towarzyszyć mu ma właśnie Agnieszka Kaczorowska, która oficjalnie potwierdziła, że wraca do formatu w najbliższej edycji. - Negocjacje trwały bardzo długo, ale ostatecznie dał się przekonać. Cieszymy się, że stworzy duet z Agnieszką Kaczorowską. Już teraz ich relacja budzi ogromne emocje, co z pewnością przełoży się również na zainteresowanie programem - przekazał informator serwisu.