Joanna Krupa ma relację z wieloma znanymi osobami. Wielu myślało, że jej przyjaźń z Edytą Górniak nadal trwa. Dawniej wokalistka towarzyszyła modelce po jej porodzie i wspierała podczas rozstania z Douglasem Nunesem. - Jestem bardzo wzruszona tym, że Joasia mi tak ufa, że zwierzyła mi się wcześniej, zanim musiała upublicznić tę wiadomość. Ja się z tą informacją troszeczkę oswoiłam. Obiecałam, że będę ją wspierać, przeszłam też rozwód, także publiczny, więc myślę, że będę potrafiła ją wspierać - przekazała gwiazda Pomponikowi. Teraz modelka została zapytana o relacje z piosenkarką.

Joanna Krupa podsumowała znajomość z Górniak. Dlaczego nie mają kontaktu?

Celebrytki nawiązały przyjacielskie relacje kilka lat temu, kiedy obie mieszkały na terenie Kalifornii. Aktualnie nie mają regularnego kontaktu, co potwierdza najnowsze wyznanie Joanny Krupy - celebrytki widziały się na żywo rok temu. Modelka za bardzo nie wie, co słychać u Górniak. - Nie wiem, nie odzywa się. Nie słyszałam nic od niej. Raz na jakiś czas pisałyśmy sobie, ale nie wiem, gdzie ona teraz jest i co robi. I tak naprawdę muszę do niej napisać. Czas pędzi i nie widziałam jej już dawno - wyznała Jastrząb Post. Dawniej miały świetne relacje i spędzały dużo czasu. - Często przychodziła do mnie do domu. Mama gotowała dla niej i Alana. W tamtym roku przyjechała, jak byłam w Polsce. Poszłyśmy na kolację, ale po tym czasie nie słyszałam się z nią, nie rozmawiałyśmy, nie widziałyśmy się - przyznała modelka.

Edyta Górniak wiedziała, jak wyglądało małżeństwo Joanny Krupy

Modelka utrzymuje kontakt z byłym partnerem dla dobra córki - Asha mieszka z mamą, ale ma dobre relacje z ojcem. Wielu przypuszczało, że relacja modelki z Nunesem będzie miłością na całe życie. Finalnie para rozstała się kilka lat po narodzinach córki. Tworzyli związek od 2018 roku. Górniak wiedziała, jak wyglądała na początku ta relacja. - Po paru miesiącach odżyła, zaczęła żyć tak normalnie, funkcjonować jak zwykle - zawsze zapracowana, kochająca, czuła, wspaniała dziewczyna. Nagle pojawił się mężczyzna. Wiecie, ona dostawała kwiaty prawie codziennie. (...) To był pierwszy mężczyzna, który zwrócił jej uwagę. - przekazała Górniak Pomponikowi.