Szokujące wyznanie Marianny Schreiber. Twierdzi, że córka nie ma kontaktu z ojcem

W 2024 roku gruchnęła wiadomość, że Marianna i Łukasza Schreiberowie rozwodzą się. Polityk PiS-u udzielił wtedy wywiadu, w którym poinformował wszystkich - w tym swoją żonę, która nie miała o niczym pojęcia - o rozstaniu. Marianna Schreibernie ukrywała emocji i zalewała się łzami, mówiąc o tym, czego doświadczyła. Przyznawała, że rozstanie było dla niej tragedią. Jednocześnie zapewniała, że Łukasz Schreiber opiekuje się córką. Teraz znów nawiązała do ich relacji. Takiej odpowiedzi chyba nikt się nie spodziewał.

Zobacz wideo Schreiber pozostaje przy swoim nazwisku. Wierzy w przyjaźń z eks?

Marianna Schreiber wspomina o byłym mężu. Ujawniła, czy ma kontakt z córką

Wiadomo, że Marianna Schreiber regularnie publikuje zdjęcia i nagrania na Instagramie, informując swoich obserwatorów o swoim życiu prywatnym i nie tylko. W sobotę 5 lipca zorganizowała nawet Q&A dla fanów i chętnie odpowiadała na ich pytania. Anonimowy internauta skorzystał z okazji i spytał ją, "czy Pati ma kontakt z tatą". Odpowiedź była krótka i bardzo dosadna.

"Niestety, już praktycznie nie" - odpowiedziała Marianna Schreiber. Nie da się ukryć, że odpowiedź może szokować. Jeszcze nie tak dawno temu celebrytka mówiła, że Łukasz Schreiber "raz na jakiś czas" widzi się z córką. Nie ukrywała jednak, że wychowuje córkę 24 godziny na dobę. - Mieszka ze mną i jest ze mną w każdej chwili. Oczywiście chodzi do szkoły i na zajęcia dodatkowe - to jasne. Wtedy ja mam czas na treningi (trenuję codziennie) i na pracę. Ale ja wychowuję córkę - mówiła w rozmowie z reporterką "Party".

Marianna Schreiber i Łukasz Schreiber są już po rozwodzie. Ich małżeństwo trwało dziesięć lat

10 czerwca tego roku Marianna Schreiber i Łukasz Schreiber spotkali się na rozprawie rozwodowej. "Fakt" donosił wtedy, że obie strony z szacunkiem obchodziły się ze sobą na korytarzu. Z kolei 13 czerwca zapadło orzeczenie końcowe. Wtedy celebrytka i polityk oficjalnie przestali być małżeństwem. Para pobrała się w 2015 roku. Trzy lata później na świat przyszła córka Schreiberów - Patrycja. Choć postępowanie rozwodowe rozpoczęło się z inicjatywy celebrytki, to jednak polityk jako pierwszy poinformował o rozstaniu. - Nigdy nie używałem wizerunku rodziny w kampaniach wyborczych, ani teraz, ani dziesięć lat temu. Uważam, że to nie ma znaczenia. A przy tym wszystkim jest mi... Jest to w jakiś sposób trudne dla mnie i przykre, tym bardziej że podjęliśmy decyzję o rozstaniu i rozmawiamy o separacji - mówił w rozmowie z metropoliabydgoska.pl.