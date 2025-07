Zapytano Lipińską o reakcję rodziców na to, że nie chce mieć dzieci. Odpowiedziała dosadnie

Blanka Lipińska chętnie mówi o tym, co osiągnęła wskutek napisania i zekranizowania "365 dni". Może cieszyć się codziennością w luksusach, pięknym domem i zagranicznymi podróżami. Jest szczęśliwa u boku Pawła Baryły, którego chętnie pokazuje na Instagramie. W tej przestrzeni porusza także aktualne tematy i rozmawia z fanami. Przyznała im się, że nie planuje zakładać rodziny, co wciąż wielu oburza.

Blanka Lipińska znowu pytana o dzieci. Tym razem chodzi o zdanie rodziców

Pierwszy raz autorka wyznała prawdę o chęci posiadania rodziny kilka lat temu. To stanowisko nie uległo zmianie. Internauci i tak lubią odświeżać ten temat, zasypując Lipińską komentarzami. "Że ludzie serio tak myślą. Jako ateistka nie będę poruszać kwestii wiary, ale to zaskakujące i przerażające jednocześnie, że w XXI. wieku w ludziach jest przeświadczenie, że każda kobieta chce mieć męża i dziecko. Straszne to jest!" - napisała swego czasu na Instagramie. Teraz otrzymała pytanie dotyczące Małgorzaty i Grzegorza Lipińskich. "Jak twoi rodzice zareagowali na fakt, że nie chcesz mieć dzieci? Skąd też takie postanowienie u ciebie" - czytamy. Co na to Blanka Lipińska? "Wcale. Oni są normalni. I zdają sobie sprawę z tego, że to moje życie" - doprecyzowała celebrytka.

Blanka Lipińska spełnia się jako ciocia. Tak podsumowała tę rolę

Autorka w rozmowie z Plejadą poruszyła temat macierzyństwa. Nie chce mieć swoich dzieci i w zupełności wystarczy jej spędzanie czasu z potomkami jej bliskich. - Ja mam dwóch cudownych bratanków, jeden ma sześć lat, drugi ma osiem. To jest tak dużo miłości do ogarnięcia. Wszyscy moi przyjaciele i znajomi mają dzieci, wszyscy, więc ja mam takiego swojego rudego Mariana do tulenia, takiego siedmiolatka kochanego, on kocha ciocię, ciocia kocha jego. Mam naprawdę całą masę dzieci. Jeśli chcę się pobawić w matkę - enjoy. Ale wiesz, co jest najlepsze? To nie jest moje dziecko, mogę je oddać - wyznała Blanka Lipińska. Podobne zdanie na ten temat ma Doda, która nie planuje potomstwa, a lubi spędzać czas z innymi dziećmi, co widzieliśmy wiele razy na Instagramie.