Martyna Wojciechowska od dawna jest aktywna na Instagramie, gdzie chętnie publikuje kadry dotyczące zarówno jej życia zawodowego, jak i prywatnego. Nic więc dziwnego, że gdy teraz wybrała się do Afryki z córką, to postanowiła zrelacjonować fanom, jak wyglądają ich wspólne wakacje. Na paru zdjęciach widać nawet jej córkę Marysię. Szok, jak wyrosła!

Martyna Wojciechowska z córką na wakacjach. Tak spędzają czas

Tegoroczne wakacje Martyna Wojciechowska postanowiła spędzić w RPA. Dziennikarka i podróżniczka wypoczywa w towarzystwie swojej 17-letniej córki. Pod jednym ze zdjęć, które opublikowała na Instagramie, opisała, jak mijają im dni. Okazuje się, że po prostu korzystają z wolnego czasu, skupiając się na rozmowach, ale i odpoczynku. Nie robią nic "szczególnego", pozwalając sobie na byciu tu i teraz.

"Z córką. Trochę gadania, trochę milczenia, dużo śmiechu i jeszcze więcej bycia razem. Z takich dni składa się to, co naprawdę ważne, chociaż żadna z nas nie robiła przez ostatnie dni nic 'wielkiego'. I całe szczęście! Jak dobrze być na tym krańcu świata z Marysią, wśród przyjaciół, w otoczeniu zwierząt. Z widokiem na ocean i przepływające wieloryby" - napisała. Widząc zdjęcie, na którym zapozowała Marysia, fani Martyny Wojciechowskiej natychmiast ruszyli do komentowania. "Idealnie! Niech to trwa!", "Chwile z rodziną są najcenniejsze", "Ale odjechana fota!", "Pięknie!", "Po prostu być" - pisali.

Martyna Wojciechowska zapytana o sprawy sercowe. Wymowna odpowiedź

Martyna Wojciechowska rzadko mówi o swoim życiu prywatnym. Została jednak zapytana przez dziennikarkę portalu Jastrząb Post wprost, jak się miewają jej sprawy sercowe. Wtedy Martyna Wojciechowska wskazała na miejsce, w którym znajduje się narząd pompujący krew. - Jest wspaniale. Serce bije, jest rewelacyjnie - odpowiedziała w żartobliwym tonie. Jak stwierdziła, nie ma obecnie przestrzeni na randkowanie. - Jakby to powiedzieć - zarobiona jestem - dodała dziennikarka. Nie jest tajemnicą, że jej życie uczuciowe było burzliwe. Lata temu była związana z z przedsiębiorcą Leszkiem Czarneckim. Później nawiązała relację z Jerzym Błaszczykiem, z którym to doczekała się córki - Marii. Ponownie głośno o Wojciechowskiej zrobiło się, gdy w 2020 roku wyszła za Przemysława Kossakowskiego. Ich małżeństwo przetrwało niecały rok. W 2022 roku dowiedzieliśmy się, że rozwód został sfinalizowany z orzeczeniem o winie Kossakowskiego.