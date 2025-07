Angelika Mucha poszła na imprezę do ambasady USA, a wystroiła się jak na wesele. Przesada?

Angelika Mucha należy do grona najbardziej topowych polskich influencerek. Na samym Instagramie śledzi ją 1,4 mln obserwujących. Wielu z nich oczekuje na najnowszy post celebrytki, a ostatni z nich cieszy się pozytywnymi opiniami. Mucha pokazała się w kreacji, która nadaje się na bankiet i jednocześnie na przyjęcie weselne. Sami zobaczcie.

Angelika Mucha olśniewa w różu. Co za strój!

Influencerka wraz z przyjacielem świętowała amerykańskie Święto Niepodległości, które w Stanach Zjednoczonych obchodzone jest 4 lipca. Mucha postawiła tego dnia na suknię z trenem w kolorze pudrowego różu. Całość mieniła się z oddali. Do tej wyjątkowej sukienki Mucha dopasowała obcasy i delikatną biżuterię. Miała ponadto spięte włosy, co jest często spotykane na letnich weselach. "Sukienka i kolor stworzone dla ciebie", "Piękna!", "Ładnemu we wszystkim ładnie!", "Ale śliczna", "Pięknie!", "Przepiękna" - czytamy komentarze fanów. Co sądzicie o tej stylizacji?

Angelika Mucha nie narzeka na brak pieniędzy. Tyle wydała na zakupy u Hailey Bieber

Marka kosmetyczna żony Justina Biebera podbiła serca wielu kobiet. Roże do policzków i bronzery stały się hitami na Instagramie i TikToku. Co ciekawe, modelka sprzedała markę w 2025 roku, co wielu zaskoczyło. Angelika Mucha, jako fanka wokalisty, chciała wesprzeć biznes jego ukochanej i postanowiła wydać pieniądze na jej produkty. Poleciała do Wielkiej Brytanii, aby zdobyć określone kosmetyki. - Jeśli chodzi o Rhode, to mam bardzo dużo od nich produktów, praktycznie cały asortyment. Było kilka rzeczy, których nie miałam i kilka, których chciałam zrobić zapas. (...) Wydałam niecałe 500 funtów, w przeliczeniu około 2400 zł. Trochę zaszalałam, myślałam, że te case'y wyjdą trochę taniej, no ale cóż. I'm just a girl - przekazała na Instagramie. W jej kolekcji znalazły się błyszczyki od Hailey Bieber, róże do policzków i kilka innych kosmetyków, za które słono zapłaciła. Co ciekawe, Mucha wyznała w dawnym wywiadzie w TVP, że zarobki influencerów dziś nie są tak wysokie jak kiedyś.