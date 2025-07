Wiktoria Gąsiewska wystroiła się na wesele jak na czerwony dywan. Ciekawe, co na to panna młoda

Wiktoria Gąsiewska, podobnie jak Julia Wieniawa, Emilia Dankwa oraz Adam Zdrójkowski zaczęła przygodę z aktorstwem w bardzo młodym wieku. Dzięki temu dziś ma pokaźne grono fanów na Instagramie i wiele projektów zawodowych. Pamięta przy tym o balansie - ostatnio zrobiła rolkę na Instagramie z wypadu na wesele.

Wiktoria Gąsiewska promiennie i świeżo. Ta kreacja to hit weselny

Aktorka postawiła tego dnia na sukienkę z gorsetem, wycięciem na nogę i falbanami. Kreacja została utrzymana w beżowej kolorystyce, a ten kolor został przełamany kwiatami, które idealnie wpasowały się w tematykę weselną. Do tego Gąsiewska związała włosy w koka i pofalowała grzywkę, co jest świetną propozycją na uroczystości w upalne dni. Jak wam się podoba to wydanie? Fani są zachwyceni, co wnioskujemy po komentarzach na Instagramie. "Piękna sukienka", "Wspaniale", "Zjawiskowo", "Śliczna kobieta w cudownej sukience wow" - czytamy. Do tego postawiła na makijaż w swoim stylu, czyli bardzo naturalny i rozświetlony. Kadry z tego wydarzenia znajdziecie w galerii.

Wiktoria Gąsiewska pokazała się na weselu z bratem. Tak mówiła o swoim związku

Gwiazda "Rodzinki.pl" zapozowała na weselnych zdjęciach u boku brata, Mateusza Gąsiewskiego. Rodzeństwo ma przyjacielską relację, co po raz kolejny mogliśmy zauważyć. Na Instagramie Gąsiewskiej widzimy także posty z Jasperem Sołtysiewiczem, z którym związała się po relacji z Adamem Zdrójkowskim. Co ciekawe, gwiazdora "Barw szczęścia" zna już bardzo długo. - Ja z Jasperem poznałam się dobrych 8-9 lat temu przy reklamie podręczników do szkoły. (...) Już wtedy wiedziałam, że to jest szalony chłopak, który wpada i jest go pełno. Zawsze darzyliśmy się koleżeństwem, a później to się przerodziło w przyjaźń - przekazała nam Gąsiewska. - Zawsze Jaspera miałam za swojego przyjaciela. Uwielbiałam z nim rozmawiać. Nie raz rozmawialiśmy na tematy damsko-męskie, bo Jasper był wcześniej w innej relacji i ja też. Wspieraliśmy się dobrym słowem. (...) Traktowaliśmy się jak kumple - dodała.