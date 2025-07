Roksana Węgiel osiągnęła ogromny sukces muzyczny w bardzo młodym wieku. Nic zatem dziwnego, że gwiazda dorobiła się przestronnego lokum w stolicy jeszcze przed 20. rokiem życia. To w nim zbiera pomysły na kolejne realizacje i relaksuje się przed koncertami. W apartamencie nie brakuje stylowych rozwiązań. Sami zresztą zobaczcie!

REKLAMA

Zobacz wideo Węgiel to kiedyś przekaże córce

Roksana Węgiel ma mieszkanie jak marzenie. Połączyła sypialnię z... biurem

100-metrowe lokum zostało wykonane głównie w estetyce glamour. Widać w nim akcenty związane z pasją Węgiel, ponieważ na ścianach nie brakuje płyt. Dużym plusem takiego metrażu jest to, że jest on doskonale oświetlony i to w naturalny sposób - Węgiel postawiła na duże okna, także w salonie. To tam odpoczywa po ciężkim dniu na jasnej i narożnej sofie. Pozostałe elementy zostały wykonane w minimalistycznym stylu, jak np. szafka. Z salonu można przejść do kuchni, w której uwagę zwracają czarne blaty. Ciekawą częścią apartamentu jest na pewno połączenie sypialni z biurem, o czym Roksana Węgiel opowiedziała na Instagramie. - Moim ulubionym patentem w tym mieszkaniu na pewno jest szyba loftowa, wyszła genialnie. Dzięki tej szybie połączyliśmy ze sobą sypialnię z gabinetem. Oczywiście, możemy się tutaj też odgrodzić i tworzy się totalnie przytulny pokój - przekazała zadowolona wokalistka.

Roksana Węgiel i jej wyjątkowa łazienka. Wnętrze jak z butikowego hotelu

Łazienka u Mglejów również została wykonana w nowoczesnym stylu. Tutaj spotykamy się z czarnym marmurem, szarością i ciepłym światłem. Ogromne, podświetlane lustro na pewno tworzy stanowisko do makijażu oraz wieczornej i porannej toalety. Obok znajduje się wanna z prysznicem, otoczona beżowym kamieniem. - Wszystko jest w takich raczej chłodnych tonach kolorystycznych, ale dołożyliśmy też beżowe akcenty, stąd robi się tutaj przytulnie. My planowaliśmy wszystko od początku razem, oczywiście z pomocą architektów doszliśmy do idealnego projektu i to wszystko przełożyliśmy tutaj na życie - tak podsumowała mieszkanie Węgiel w rozmowie z "Dzień dobry TVN".