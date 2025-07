Edyta Pazura aktywnie działa w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie obserwuje aż 259 tysięcy użytkowników. Internauci często komentują posty żony Cezarego Pazury. Kobieta zachwyciła swoich fanów. Tym razem nie chodzi o stylizacje czy wnętrze domu. Na swoim koncie pokazała urokliwy ogród zimowy, który od razu przyciągnął uwagę internautów.

REKLAMA

Zobacz wideo Górniak wpadła do garderoby Dody. Padły słowa o konflikcie

Edyta Pazura pokazała swój ogród. W sieci pojawiło się nagranie

Edyta Pazura pochwaliła się swoim ogrodem. Na profilu na Instagramie opublikowała nagrania, w którym pokazała, jak przystraja wyjątkowe miejsce. Przyznała, że to jeszcze nie koniec. "Ogród zimowy gotowy. Pewnie będzie tutaj coraz więcej kwiatów, ale od czego trzeba zacząć. Na razie przeniosłam wszystkie te, które miałam w domu" - wyznała. Później przyznała, że rośliny do duża część jej życia. Są dla niej ważne. "To właśnie kwiaty, liście, pędy i żywice roślin są sercem perfum. To z nich pozyskuje się olejki eteryczne - drogocenne esencje, które nadają zapachom duszę" - podkreśliła Pazura. "Niepozorne płatki kwiatów mogą kryć w sobie tysiące niuansów - od świeżych, przez pudrowe, aż po zmysłowe. To właśnie natura dostarcza najpiękniejszych inspiracji i składników, które później zamykane są we flakonach, by opowiadać zapachowe historie" - czytamy dalej.

W swoim ogrodzie Edyta Pazura umieściła mnóstwo kwiatów doniczkowych. Wybrała białe i brązowe doniczki, co idealnie zgrało się z odcieniami wnętrza. Celebrytka zadbała także o szczegóły. W pomieszczeniu jest obszerna kanapa, drewniany stolik i lampki, które dodały wyjątkowego klimatu. Nie zabrakło też ozdobnych akcesoriów w stylu boho. Jak oceniacie?

Zdjęcia znajdziecie tutaj.Otwórz galerię

Edyta Pazura spotkała się z hejtem w sieci. O co poszło?

Edyta Pazura opublikowała na Instagramie nagranie. Nalewała kawę. Niedługo potem w filmie pojawił się komentarz: "Taka ładna jesteś, tylko wyciągnij ten kolczyk z nosa", a odpowiedź pojawiła się na kubku: "Nie". W dłuższym wpisie celebrytka odniosła się do krytyki wyglądu. "Są granice między opinią a oceną. Między troską a wtrącaniem się" - zaczęła Pazura. Zaapelowała o szacunek wobec cudzych wyborów. Podkreśliła, że nie zamierza dłużej milczeć w obliczu takich uwag. "Mój kolczyk w nosie nie jest zaproszeniem do komentarzy (...) Każdy powinien znać granice. Zwłaszcza te, które oddzielają wolność słowa od braku kultury" - dodała. ZOBACZ TEŻ: Edyta Pazura boleśnie wspomina początki z Cezarym. "Medialny lincz, puste konto"