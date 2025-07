27 czerwca Justyna Żyła po raz drugi wzięła ślub. Wiadomość o tym wywołała ogromne emocje i zaskoczenie, zwłaszcza że była żona Piotra Żyły od dawna nie ujawniała wielu szczegółów z prywatnego życia. Nagle jednak zaprezentowała się w sukni ślubnej, a zaraz potem zmieniła nazwisko na Instagramie na Żyła-Plich. Teraz zdecydowała się natomiast ujawnić szczegóły swojego ślubu.

REKLAMA

Zobacz wideo Adam Małysz szczerze o życiu po zakończeniu sportowej kariery. "Nie jest to dla mnie proste"

Justyna Żyła o ślubie. Wspomniała też o ciąży

Ostatnio o Justynie Żyle było wyjątkowo cicho. Po medialnych rozstaniu z Piotrem Żyłą próbowała zaistnieć i była bohaterką wielu publikacji w mediach. Wszyscy chyba też pamiętają jej debiut w "Tańcu z gwiazdami". Nagle jednak zniknęła. W rozmowie z naszym redaktorem Norbertem Żyłą przyznała, że zmieniły jej się priorytety, a ze względu na zdrowie i życiową sytuację postanowiła wycofać się z show-biznesu.

Nie da się jednak ukryć, że gdy gruchnęła wiadomość o jej ślubie, znów znalazła się na głównych stronach wszystkich portali. Teraz w rozmowie z Jastrząb Post wróciła wspomnieniami do swojego wielkiego dnia. "Wesele udało się, mam nadzieję, w stu procentach. Praktycznie wszystko sami organizowaliśmy. Nasi rodzice też mają dużo na głowie, ale nas wspierali. Sukienka z lokalnego salonu, czułam się w niej świetnie. Wyjątkowym prezentem było to, jak goście świetnie się bawili" - powiedziała. Przy okazji odniosła się też do licznych plotek na temat domniemanej ciąży. Fani zaczęli bowiem podejrzewać, że to ze względu na swój stan była żona skoczka zdecydowała się ponownie stanąć na ślubnym kobiercu. Justyna Żyła stwierdziła jednak stanowczo: "Nie, nie jestem w ciąży".

Justyna Żyła czule o swoim ukochanym. Taki mąż to skarb!

Justyna Żyła w rozmowie z nami ujawniła z kolei, jaki jest jej ukochany. Okazało się, że to człowiek o wielkim sercu, a miłość do niego celebrytka porównuje do miłości do dzieci. "Poznałam człowieka o wielkim sercu, kogoś tak empatycznego. Nie znam drugiej takiej osoby, na której widok każdy się uśmiecha. Jest fantastyczny pod każdym względem. Kocham go miłością bezgraniczną, tak jak swoje dzieci" - powiedziała. Więcej przeczytacie TUTAJ.