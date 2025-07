Nie da się ukryć, że serial "Ranczo" jest już kultowy i choć od lat nie powstają żadne nowe odcinki, a ostatni z nich został wyemitowany 27 listopada 2016 roku, to jednak do tej pory jest uwielbiany i chętnie oglądany przez polskich widzów. Przez 10 lat emisji fani zdążyli się przywiązać do serialowych bohaterów, a ich losy znają jak własne. Co jednak ciekawe, zupełnie nie poznali serialowego Filipa Dudy, gdy zobaczyli go na TikToku.

Tak zmienił się Piotr Ligienza. Grał Filipa Dudę w "Ranczu"

Piotr Ligienza zyskał niemałą popularność dzięki serialowi "Ranczo", ale nie da się ukryć, że nie dołączył do grona gwiazd, które intensywnie z niej korzystają. Nie bywa na ściankach, czerwonych dywanach, imprezach branżowych. Nie wywołuje też żadnych skandali. Dziś ma 43 lata i prowadzi życie u boku żony i dwójki dzieci, które czasem pokazuje na swoim instagramowym profilu.

Po "Ranczu" nie zrezygnował z aktorskiej kariery i na swoim koncie ma mnóstwo ról. Gra zarówno na teatralnych deskach, jak i w filmach czy serialach. Ostatnio można było go oglądać w filmie "Chcesz pokoju, szykuj się do wojny" w 2023 roku. Wcześniej zagrał w "Chrzcinach", "To musi być miłość", "Dziewczyny ze Lwowa". Grał też w "Koronie królów", "Planecie singli" czy "Uwikłanych". Mimo że widzowie kojarzą dobrze jego twarz, to jednak ledwo go poznali, gdy na TikToku pojawiło się nagranie z udziałem aktorów z "Rancza". Wśród nich można właśnie zobaczyć serialowego Filipa Dudę.

Fani pieją z zachwytu nad nagraniem aktorów z "Rancza". Nie poznali Dudy

W nagraniu, które trafiło na TikToka, wzięli udział Piotr Ligienza, Violetta Arlak, Beata Kowalska, Emilia Komarnicka i Bogdan Kalus. Zatańczyli do utworu, który był stworzony na potrzeby "Rancza". W komentarzach fani produkcji piali z zachwytu, jednocześnie dziwiąc się, jak bardzo zmienił się serialowy Filip Duda. "Dudy nie poznałem", "Doktorowa dalej laska, Dudy nie poznałam. Halinka babcinka. Hadziuk i Monika niezmieniona", "Duda!" - pisali zachwyceni fani. Wielu z nich liczyło, że nagranie jest zapowiedzią powrotu "Rancza" na ekrany. "Jak będzie kolejny sezon 'Rancza", to nie wychodzę z domu, tylko oglądam", "Ranczo wraca?" - dopytywali. Niestety, już od dawna zarówno twórcy, jak i aktorzy stanowczo zaprzeczają, by mieli wrócić na serialowy plan.