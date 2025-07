Filip Chajzer jest bardzo aktywny w social mediach, gdzie regularnie publikuje nowe posty i InstaStory. Do tej pory były one głównie związane z jego życiem zawodowym i czasem prywatnym, dlatego gdy nagle wrzucił zdjęcie prezydenta elekta Karola Nawrockiego, zaskoczył wszystkich. Posypały się komentarze, a wśród nich był nawet dodany przez Dominikę Chorosińską, aktorkę i posłankę PiS-u.

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego Filip Chajzer nie zawalczy na Narodowym? "Przepalone pieniądze"

Filip Chajzer napisał o Karolu Nawrockim. Dominika Chorosińska nie wytrzymała

W środę, 2 lipca, Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował, że 6 sierpnia zostanie zwołane Zgromadzenie Narodowe, przed którym Karol Nawrocki złoży przysięgę prezydencką. Być może ta informacja skłoniła Filipa Chajzera do wrzucenia zdjęcia prezydenta elekta i napisania o nim kilku słów na Instagramie. "Wiem, że wyleje się na mnie hejt. Trudno. Uważam, że nasz nowy prezydent jest super. Gratuluję i kibicuję!" - brzmiał post Filipa Chajzera.

Internauci natychmiast ruszyli do komentowania. Znalazło się wiele słów poparcia, ale i zdziwienia. Niektórzy nie rozumieli, dlaczego Filip Chajzer opublikował post o Karolu Nawrockim, doszukując się prowokacji i chęci wywołania burzy. "Bardzo mnie dziwi taka manifestacja. To celowe działanie, mające na celu wywołanie burzy, a przecież twierdzisz że chcesz spokoju. Wydaje mi się, że nie uczysz się na swoich błędach i lubisz atencję, choć twierdzisz inaczej", "Po co to robisz? Dopiero płakałeś, że nawet jak robisz dobre rzeczy, to cię hejtuja! I że ciągle masz pod górkę. A teraz sam wkładasz kij w mrowisko i prowokujesz. Po co? Zawsze cię wspieram w komentarzach, co by nie było, ale ten post nie jest potrzebny i nie popieram", "Kibicowałam panu, obojętnie jaki hejt się na pana wylewał! Dziś pasuję! Wiem, że taka mała ja to pikuś, ale jednak przestaję obserwować! Jako kobieta i opiekunka osób starszych nie mogę inaczej!" - pisali niektórzy internauci.

Dominika Chorosińska zabrała głos. Tak oceniła post Filipa Chajzera

Wśród komentujących nie zabrakło jednak tych, którzy poparli Filipa Chajzera. "Brawo Filip Chajzer, jeden, który nie boi się mówić prawdy i ja to bardzo szanuję", "Brawo za odwagę, popieram w 100 proc.", "Tak samo uważam!" - pisali. Głos zabrała nawet Dominika Chorosińska, która udostępniła post Filipa Chajzera na Facebooku. Aktorka od lat jest związana z PiS-em, nie dziwi zatem fakt, że słowa dziennikarza przypadły jej do gustu. "Mamy to samo zdanie!" - napisała, dodając przy okazji emotkę biało-czerwonej flagi oraz uśmiechniętą "buźkę".