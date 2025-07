Joanna Opozda, którą niedawno mogliśmy oglądać w filmach "Nieprzyjaciel" oraz "Przepięknie", skończyła 37 lat. Na jej Instagramie nie brakuje urodzinowych kadrów, ponieważ gwiazda otrzymała mnóstwo życzeń. Widzimy Opozdę w gronie przyjaciół i kolegów oraz koleżanek po fachu. Jedna z agencji aktorskich również postanowiła złożyć aktorce życzenia, ale dość wzruszający sposób. Udostępnili archiwalne zdjęcie. Możemy zobaczyć, jak niegdyś wyglądała gwiazda. Dołączyli również poruszające słowa.

Zobacz wideo Opozda o wykorzystywaniu wizerunku dziecka w sieci. Jasne stanowisko

Joanna Opozda była kiedyś blondynką. Spójrzcie tylko, jak się zmieniła

Aktorka rozpoczęła dzień ogromnym bukietem czerwonych róż, które pokazała na Instagramie. Następnie udostępniła na relacji dawną fotografię z dzieciństwa, którą opublikowała jej agencja aktorska. Możemy na niej zobaczyć uśmiechniętą gwiazdę. Zaskakujące, że jako dziecko miała blond włosy! "Asiu, patrząc na to zdjęcie tej małej dziewczynki – z marzeniami większymi niż ona sama, trudno się nie wzruszyć. Bo dziś właśnie dla niej te marzenia spełniasz. I robisz to pięknie" - czytamy na początku. "Nie znamy się długo, ale zdążyliśmy Cię poznać, zachwycić się Tobą i szczerze polubić – jako artystkę, ale przede wszystkim jako człowieka z ogromną wrażliwością i sercem. Z okazji urodzin życzymy Ci, żebyś nigdy nie straciła tej iskry, którą widać było już wtedy. I żeby wszystko, co przed Tobą, było dokładnie tym, czego pragnęła ta mała Asia" - takie życzenia przekazano celebrytce.

OpozdaOtwórz galerię

Joanna Opozda świętuje urodziny. Gwiazdy składają jej życzenia

Jak już wspomnieliśmy, celebrytka udostępniła na InstaStories wiele zdjęć, które opublikowali z okazji jej urodzin znajomi. Wśród nich nie zabrakło znanych nazwisk. Magdalena Stępień dodała ujęcie, na którym ściska Opozdę. "Bądź szczęśliwa. Pamiętaj, jesteś wyjątkowa" - napisała influencerka. "Najlepszego słońce" - przekazała Sara Boruc, a na zdjęciu pozuje u boku aktorki. Nie zabrakło również życzeń od kolegi po fachu, Krystiana Kukułki. "Jeszcze więcej wspólnych chwil" - napisał aktor, dodając filmik, na którym możemy zobaczyć jego zdjęcia z Opozdą.